França ha detingut 8.400 persones des de l'inici de les protestes dels 'armilles grogues'

La policia francesa ha detingut un total de 8.400 persones en les protestes dels 'armilles grogues' des de l'inici de les mobilitzacions fa tres mesos. En els disturbis durant aquestes protestes, a més, 1.300 agents de policia i bombers han resultat ferits, segons ha informat aquest dijous el ministre de l'Interior francès, Christophe Castaner.

Castaner ha assenyalat també que des de l'inici de la protesta, el 17 de novembre passat, 316 manifestants han acabat a la presó. El ministre responsabilitza "petits grups animats per l'odi" dels actes violents i s'oposa a qualsevol amnistia, tal com demanen alguns portaveus dels 'armilles grogues' i alguns grups de l'oposició.

"El meu missatge és clar: tota destrucció, tota agressió serà perseguida i sancionada", afirma Castaner. Les autoritats franceses ja han condemnat quasi 1.800 manifestants, mentre que 1.500 més segueixen pendents de judici.



Ho confirma en un acte de suport als policies ferits

Les declaracions del ministre de l'Interior han tingut lloc durant un acte en què s'ha entregat un xec de 1,46 milions d'euros procedents de l'associació Amics de la Policia Nacional, que va fer una recol·lecta en favor dels policies ferits durant les protestes.

Les donacions es van fer a través de la plataforma de 'crowfunding' Leetchi. La campanya es va engegar com a resposta a la que s'havia creat en suport al boxejador Christophe Dettinger, que forma part dels 'armilles grogues'. Aquest dimecres Dettinger va ser sentenciat a un any de presó en règim de semillibertat i divuit mesos de llibertat vigilada per haver colpejat a dos gendarmes a París el 5 de gener.

Durant el judici el boxejador es va mostrar afligit pel seu "error" i va explicar que va caure en la provocació de la "violència" exercida contra els manifestats. "Vaig voler aturar una injustícia, però en vaig acabar creant una altra", va assenyalar Dettinger.