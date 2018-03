França vol elevar als 15 anys l'edat de consentiment sexual

França vol apujar fins als 15 anys l'edat de consentiment sexual, per sota de la qual es considera que les relacions amb un adult són forçades, sense haver de demostrar res més. Ho ha explicat la secretària d'Estat d'Igualtat, Marlène Schiappa, en el marc del debat sobre la llei contra la violència masclista que s'està debatent al parlament de París.

El govern d'Emmanuel Macron ha pres aquesta decisió després d'haver consultat amb un grup d'experts i davant de dos casos d'abús a nenes d'11 anys que han commocionat França. Els dos homes que en van abusar es van escapar de la condemna de violació perquè els jutges van considerar demostrat que no havien exercit violència contra les nenes.

Ara per ara, la llei considera delicte qualsevol relació sexual d'un adult amb un menor de 15 anys, però no es tipifica com a violació llevat que la víctima demostri que el sexe era forçat. Amb el canvi legislatiu la diferència d'edat serà una prova de no-consentiment en si mateixa.

Al novembre, un home de 30 anys va ser exonerat de violació d'una nena d'11 perquè el jutge va determinar que la petita no havia estat sotmesa a "pressions, amenaces, violència o sorpresa". En un cas anterior va passar el mateix amb un home de 28 anys que havia tingut relacions amb una nena d'11, tot i que la família va aconseguir en l'apel·lació que s'hagi d'afrontar a l'acusació de violació en segona instància.

Diversos països europeus tenen normatives d'una edat mínima de consentiment, que oscil·la entre els 13 i els 15 anys. Schiappa s'ha mostrat "molt satisfeta" que el govern hagi acordat fixar-la als 15, com recomanava el grup d'experts i com reclamaven les organitzacions que denuncien la violència contra les criatures.

El nou límit d'edat s'inscriu en el paquet de mesures que prepara el govern francès per combatre el sexisme i la violència contra les dones. La llei preveu també allargar el període de prescripció dels abusos contra menors de 20 a 30 anys i mesures per perseguir l'assetjament al carrer, com multes de 90 euros per comentaris masclistes a l'espai públic. La llei s'ha d'aprovar abans d'aquest estiu.