França vol multar amb 90 euros l'assetjament sexual al carrer

França es planteja multar amb almenys 90 euros els comentaris grollers o insultants i les actituds sexistes en espais públics. Això és el que proposa l'informe de la comissió del Parlament francès que està preparant una llei per sancionar l'assetjament sexual al carrer. Segons el diari 'Le Monde', el govern de Macron vol que la normativa entri en vigor abans de l'estiu. Un dels principals reptes és definir en què consisteix l'assetjament, i el document ja n'avança una primera definició prou àmplia: "[L'assetjament és] Qualsevol proposició o comportament o pressió de caràcter sexista i sexual que atempti contra la dignitat de la persona pel seu caràcter degradant o humiliant o que creï una situació intimidant o ofensiva".

Els diputats (quatre homes i una dona) de diferents partits que han elaborat l'informe, encarregat per la secretaria d'Igualtat, es plantegen atacar el que consideren la "zona gris", que inclouria "gestos inadequats, xiulets, mirades insistents i comentaris obscens", entre d'altres, i el fet de seguir una persona pel carrer. Com es fa en altres actes incívics a la via pública, no seria necessari que la víctima ho denunciés, sinó que la policia de proximitat que vol impulsar Macron se n'ocuparia. Les multes serien de 90 euros si es paguen immediatament i de 200 fins a 15 dies més tard dels fets, però podrien arribar als 750 si l'infractor dilatés més el pagament.

L'informe ha de servir per a l'elaboració de la llei contra les violències sexistes i sexuals que el govern vol presentar durant el març al consell de ministres. El govern també vol allargar la prescripció dels crims sexuals contra menors de 20 a 30 anys i determinar l'edat de consentiment de les relacions sexuals amb adults. També es preveuen altres mesures, com la creació d'una aplicació de mòbil per registrar els comportaments assetjadors i la realització de campanyes de sensibilització a escoles i ajuntaments.

Segons el ministeri de l'Interior, l'any passat, tot i que no es va registrar un augment global de la delinqüència, la violència contra les dones va augmentar de manera exponencial, mentre que 700.000 dones van patir "gestos inapropiats", com petons forçats o tocaments, dels quals 220.000 es van produir a l'espai públic.

El govern defensa el valor pedagògic i la necessitat de posar "una prohibició social", però no queda clar com les forces policials podran fer respectar la llei a la pràctica.