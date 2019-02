França obligarà les plataformes d'internet a retirar els missatges d'odi

El govern francès impulsarà un projecte de llei que presentarà al maig per obligar les plataformes d'internet a retirar els missatges d'odi publicats pels seus abonats, a més d'identificar-ne els autors. El secretari d'estat de l'Activitat Digital, Mounir Mahjoubi, ha explicat aquest dijous que les plataformes tindran l'obligació de localitzar aquest tipus de missatges i suprimir-los, i fer que les persones que els han publicat a internet hagin de respondre davant la justícia.

"Els enxamparem un per un i els sancionarem", ha assegurat el responsable governamental en una entrevista a l'emissora France Info. Mahjoubi ha lamentat que en l'actualitat les xarxes socials o els servidors poden tardar setmanes o mesos en retirar aquest tipus de missatges perquè no tenen cap obligació de fer-ho. Segons el secretari d'estat, l'objectiu és imposar multes a les plataformes que no eliminin aquests missatges de forma immediata.

La redacció del projecte de llei anirà a càrrec de la diputada Laetitia Avia, de la República en Marxa, el partit del president francès, Emmanuel Macron. Segons els primers detalls que s'han filtrat, el termini per retirar els missatges d'odi serà de 24 hores i les multes podrien arribar a un milió d'euros.

Macron va avançar dimecres a la nit, durant un discurs durant el sopar anual del Consell Representatiu de les Institucions Jueves de França (CRIF), que vol posar fi a l'increment dels atacs antisemites al país -que han augmentat fins a un 74% durant l'últim any- i que una de les mesures que impulsarà serà imposar "sancions a la societat digital". L'objectiu, va destacar el president francès, és "poder prohibir la presència en una xarxa social de persones culpables de declaracions racistes i antisemites, de la mateixa manera que es prohibeixen els seguidors violents als estadis" de futbol.

Macron va descartar una prohibició generalitzada de l'anonimat a internet, però sí que va defensar que "es publiquin les condemnes per actes racistes i antisemites". Així mateix va anunciar que França adoptarà una nova definició de l'antisemitisme que integri també l'antisionisme, i ho va justificar de la següent manera: "L'antisionisme és una forma moderna de l'antisemitisme", va dir.

El president francès també va anunciar que ha demanat que es declarin il·legals tres organitzacions d'extrema dreta -Bastion Social, Blood and Honour Hexagone i Combat 18-, i també les associacions que "pel seu comportament promouen la discriminació o fan crides a l'acció violenta".

"El nostre país com el conjunt d'Europa i la quasi totalitat de les democràcies occidentals, s'enfronta a un ressorgiment de l'antisemitisme inèdit des de la Segona Guerra Mundial", va concloure Macron.