França plora l’assassinat antisemita d’una octogenària jueva

La comunitat jueva a França està commocionada per la mort de Mireille Knoll, una dona de 85 anys assassinada al seu pis de París, en el que se sospita que ha sigut un crim antisemita. La policia ja ha inculpat dos joves per “homicidi voluntari” de caràcter racista. Un d’ells és un veí de 27 anys, un “musulmà que [Knoll] coneixia bé”, segons una de les seves netes, Noa Goldfarb.

Els bombers van trobar el cos mig calcinat de Knoll al seu domicili a l’est de París divendres a la tarda. Algú els havia alertat que hi havia un pis en flames. De fet, es van registrar cinc incendis provocats en tot l’apartament. Abans del foc, però, la dona havia estat apunyalada fins a 11 vegades, segons la seva neta.

“Fa vint anys que vaig marxar de París perquè sabia que allí no tenia futur. Ni jo ni el poble jueu”, va publicar Goldfarb en una xarxa social. La neta de la Mireille va decidir anar a viure a Israel, però l’octogenària no s’havia mogut de París des del final de la Segona Guerra Mundial.

Supervivent del nazisme

Mireille era una supervivent de la Batuda del Velòdrom d’Hivern del 1942. La dona, que llavors tenia nou anys, va poder-se escapar gràcies a la seva mare, que tenia un passaport brasiler. Durant aquesta batuda uns 13.000 jueus van ser deportats als camps d’extermini nazis gràcies a la col·laboració del govern de Vichy.

“Tot indica que va ser premeditat”, va assegurar Daniel Knoll, un dels fills de l’octogenària, a la cadena israeliana i24News. “No havíem vist aquest home des de feia mesos perquè estava a la presó”, va explicar. L’assistenta d’atenció domiciliària de Mireille Knoll, amb qui vivia en un bloc de pisos des de la mort del seu marit, havia denunciat el jove per violació a la seva filla petita. Knoll, que patia la malaltia de Parkinson, el coneixia des de feia vint anys. El mateix dia de l’assassinat, el noi hi era, “amical amb la mare”, va relatar el fill.

L’altre detingut, fitxat també per la policia, és un sensesostre de 21 anys que hauria presenciat l’assassinat. Es desconeix encara si els dos homes es coneixien. Segons Le Monde, el noi hauria declarat a la policia que en els moments dels fets va sentir que l’home de 27 va cridar “ Al·lahu àkbar” [Al·là és gran].

Knoll és la dotzena víctima que mor a França des del final de la Segona Guerra Mundial, “per l’única raó que és jueva”, va indicar el president del Consell Representatiu de les Institucions Jueves a França (Crif), Francis Kalifat. Precisament, el Crif ha convocat avui una marxa blanca des de la plaça la Nació de París fins al domicili de Knoll. Diversos representants polítics i associacions han cridat a participar-hi.

Una manifestació massiva

Des de la Lliga Internacional Contra el Racisme i l’Antisemitisme (Licra) volen una manifestació “unànime i massiva”. A més, alerten que crims com el de Knoll “no només afecten una comunitat, sinó que concerneixen tothom”. En aquesta línia, l’expresident de SOS-Racisme, Malek Boutih, va anar més enllà i va advertir que “els jueus no estan segurs a França”, fins al punt d’afirmar que, actualment, “si ets jueu, ho has d’amagar”.

L’assassinat de Knoll coincideix amb el primer aniversari d’un altre crim, el d’una dona jueva de 65 anys que vivia a prop de l’octogenària. Sarah Halimi va ser apallissada al seu domicili i defenestrada per un veí de 27 anys, també musulmà, al crit d’“ Al·lahu àkbar”. Aquesta mort ja va commocionar i preocupar la comunitat jueva de França.

Presó per lloar la mort d’un policia

Un exelecte del partit de Jean-Luc Mélenchon ha sigut condemnat a un any de presó condicional i 7 anys de privació dels drets cívics per apologia del terrorisme. A les xarxes socials, Stéphane Poussier va alegrar-se de la mort del tinent coronel en l’atemptat al supermercat de Trèbes. “Cada cop que es liquida un gendarme penso en el meu amic Rémi Fraisse [militant ecologista mort per un policia]”, va escriure Poussier.