França no sap què fer amb milions de mascaretes

De no tenir prou mascaretes per al personal hospitalari a tenir-ne ara milions que no tenen sortida comercial. França ha passat d’un extrem a l’altre en qüestió de dos mesos. En plena crisi sanitària, el govern presidit per Emmanuel Macron va cridar a la solidaritat. Així és com unes 450 petites i mitjanes empreses del sector tèxtil francès van reorientar la seva producció i van començar a confeccionar mascaretes de roba per equipar, en un primer moment, el personal que treballava en contacte amb el públic, com les caixeres dels supermercats, i després els funcionaris. Ara, però, el 10% d’aquestes empreses es troben amb milions de mascaretes que no han aconseguit vendre ni distribuir, segons ha reconegut la mateixa secretària d’estat d’Economia, Agnès Pannier-Runacher.

Les Tissages de Charlieu és una d’aquestes pimes que va bolcar-se en produir aquesta peça de gairebé primera necessitat avui. Aquesta empresa de menys de 100 treballadors va arribar a vendre fins a dos milions de mascaretes per setmana. Ara, però, no té comandes. Ho va confessar el seu gerent, Eric Boël, en una intervenció a l’emissora RTL. “Els encàrrecs s’han enfonsat”, lamentava. A més, no saben què fer amb el milió d’existències que tenen en estoc per a aquesta “guerra sanitària”, en paraules del mateix Macron.

La demanda ha caigut

Segons la Unió de les Indústries Tèxtils (UIT), aquesta empresa no seria l’única que té sobrants: en total hi hauria 40 milions de mascaretes fetes a França sense vendre. A més, aquest sindicat està preocupat per la supervivència d’aquestes pimes, ja que la seva “activitat habitual depèn molt dels sectors afectats per la crisi, com ara l’automoció, l’hostaleria o la restauració”.

Els encàrrecs de mascaretes per part de les administracions i de les grans empreses han caigut en picat. Aquesta davallada s’explica, en part, pel retrocés de la pandèmia i perquè els estocs asiàtics tornen a ser més accessibles. El sector, que se sent abandonat i traït, recrimina al govern una falta de suport i l’acusa de privilegiar la compra de mascaretes a l’estranger. De fet, el govern hauria encarregat 10 milions de mascaretes quirúrgiques provinents del Vietnam per destinar-les al personal del servei públic de correus, La Poste. Segons Le Monde, aquest encàrrec s’hauria fet a principis d’abril perquè els fabricants francesos encara no havien produït prou mascaretes. Una opció per la qual també haurien optat algunes administracions, segons han informat alguns mitjans francesos.

La secretària d’estat d’Economia ha defensat que el govern va assumir la seva responsabilitat com a administració pública, o sigui, va buscar una alternativa, després que aquestes pimes els informessin que “no tenien el volum necessari” de mascaretes per cobrir tota la demanda l’11 de maig, que és quan va començar el desconfinament a França. Agnès Pannier-Runacher afegeix que no podien permetre’s en aquell moment clau “problemes de desabastiment”. Per això, insisteix, van recórrer als productors asiàtics.

Ara, però, el govern pretén convèncer les grans empreses que comprin mascaretes tèxtils fetes a França per als seus treballadors, en comptes d’adquirir-ne de quirúrgiques en països asiàtics. Però el sindicat UIT proposa com a solució que sigui l’estat qui les compri i les guardi per a un futur. Seria una manera també de reconèixer “la mobilització dels industrials que van reconvertir la seva producció per la demanda de l’estat”, justifica.

La gestió de les mascaretes quirúrgiques FFP2 i FFP3 ja va generar polèmica a França al començament de la pandèmia. Els sindicats van posar el crit al cel quan es va saber que l’estat tenia poques existències per fer front a la crisi. En concret, França tenia una reserva de 110 milions de mascaretes a mitjans de març. El govern reconeixia llavors que, en funció de la durada de la pandèmia, aquestes existències podrien esgotar-se ràpidament. Això explicaria la decisió del president, Emmanuel Macron, de requisar totes les existències de mascaretes que tingués qualsevol persona jurídica de dret públic o privat per distribuir-les entre el personal sanitari i els positius per coronavirus.