El papa Francesc admet a Irlanda el fracàs de l'Església davant els abusos sexuals

El papa Francesc ha començat aquest dissabte un viatge de dos dies a Irlanda per participar en la Novena Trobada Mundial de Famílies de Dublín, on també s'ha reunit amb el primer ministre del país, Leo Varadkar, per abordar, entre altres assumptes, els abusos comesos per l'Església en aquest país. I les seves declaracions sobre aquest tema no s'han fet esperar.

El Papa ha reconegut el fracàs de l'església irlandesa en afrontar degudament allò que ell ha denominat "crims repugnants dels abusos" a menors. I ha demanat un esforç per adoptar normes contundents per evitar que es tornin a repetir casos com els que s'han viscut al país. "No puc deixar de reconèixer el greu escàndol que han causat a Irlanda els abusos a menors fets per membres de l'Església encarregats de protegir-los i educar-los".

I és que el pontífex argentí arriba en una Irlanda on la ferida pels abusos comesos per l'Església durant dècades encara no s'ha tancat. De fet, recentment un devastador informe sobre violència sexual va revelar que durant anys prop de mil menors n'havien sigut víctimes. Els sacerdots culpats eren prop de 300.

Francesc també ha recordat que el seu predecessor, Benet XVI, "no va escatimar paraules per reconèixer la gravetat de la situació i sol·licitar que es prenguessin mesures veritablement evangèliques, justes i eficaces" en resposta a aquesta realitat. També ha apuntat que aquesta petició serveix encara més per incentivar "els esforços de les autoritats eclesials per posar remei als errors passats, adoptar normes severes i assegurar-se que no tornin a passar".

En el seu discurs davant de dos centenars d'autoritats irlandeses i representants del cos diplomàtic, el pontífex argentí també va recordar el patiment del conflicte entre les dues Irlandes i va donar gràcies "per les dues dècades de pau" que van seguir l'acord.

El fenomen migratori

El pontífex també ha parlat sobre el fenomen migratori que viu Europa. Ha afirmat que davant el desafiament de la immigració s'exigeix que "la preocupació humanitària vagi més enllà de decisions polítiques a curt termini".

"Potser el desafiament que més colpeja les nostres consciències en aquests temps és l'enorme crisi migratòria, que no sembla disminuir", ha apuntat el papa Francesc, que ha dit que la solució "exigeix saviesa i amplitud de mires".

Francesc, que avui i demà serà a Irlanda per participar en la Trobada Mundial de les Famílies, ha lamentat la societat es mostri "impotent davant el mal persistent de l'odi racial i ètnic, davant els conflictes i violències intricades, davant el menyspreu per la dignitat humana i els drets humans fonamentals, i davant la diferència cada cop més gran entre rics i pobres".