Fugir de la ciutat d'Afrin davant del setge de Turquia

"Estic dormint al meu cotxe des que vaig sortir d'Afrin", explica Suleiman Yafar, que igual que molts dels seus veïns, es va veure obligat a abandonar casa seva el passat cap de setmana davant l'avanç de les tropes de Turquia en aquesta ciutat del nord-oest de Síria. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va anunciar aquest diumenge la presa completa del control de la localitat assetjada, després que les tropes turques i combatents de l'opositor Exèrcit Lliure de Síria (aliat d'Ankara) recuperessin el centre de la ciutat sense trobar resistència dels combatents kurds.

Yafar, que és un dels responsables de les Relacions Externes de l'administració autònoma kurdosiriana, admet que va haver de fugir "sense res". Ell i la seva família no van tenir temps, ni mitjans, per endur-se cap de les seves pertinences.

En el seu cas, han optat per dirigir-se a una zona muntanyosa de la zona, que prefereix no nombrar per seguretat, i que encara està sota control de la milícia kurdosiriana de les Unitats de Protecció del Poble (YPG). Tampoc són gaires els civils que es mantenen a Afrin, ja que en els últims dies hi ha hagut un èxode massiu, que l’Observatori Sirià de Drets Humans, calcula en 250.000 persones des de dimecres, que van fer servir el corredor humanitari al sud que porta cap a territoris controlats pels kurds o pel règim sirià. "Vam decidir escapar perquè Turquia va atacar amb tota la seva força la ciutat d'Afrin i els bombardeigs eren inhumans", argumenta Yafar, amb qui Efe ha parlat per telèfon.

540x306 Membres de l'Exèrcit Sirià Lliure enderroquen una estàtua kurda al centre d'Afrin / KHALIL ASHAWI / REUTERS Membres de l'Exèrcit Sirià Lliure enderroquen una estàtua kurda al centre d'Afrin / KHALIL ASHAWI / REUTERS

Ara, explica, la zona muntanyosa que els acull segueix sent precària. "No hi ha aigua ni serveis", diu. Des de l'administració autònoma -kurdosiriana- estem intentant repartir pa entre tots els desplaçats, però és complicat", es lamenta. Un altre dels habitants de la població d'Afrin que també ha escapat és Emad Yabu, que ha abandonat casa seva acompanyat de la seva dona i els seus dos fills: de set anys i vuit mesos.

Yabu és doblement desplaçat, com moltes de les víctimes, ja que ell va arribar a Afrin fugint d'una localitat del nord d'Alep llavors ocupada per l'autoproclamat Estat Islàmic. Aquesta família, ara, han fugit a la zona de Fafin, també a Alep i sota el domini de les YPG. "Vam sortir fa tres dies després de suportar un llarg setge que tenia com a objectiu la població civil. Molta gent ha fugit", diu Yabu. Van tardar dos dies en arribar a Fafin, a uns 100 quilòmetres de la ciutat d'Afrin, ja que les tropes turques i els rebels sirians que els hi donen suport els "disparaven coets contra la carretera".

540x306 Membres de l'Exèrcit Sirià Lliure patrullen la ciutat d'Afrin. / KHALIL ASHAWI / REUTERS Membres de l'Exèrcit Sirià Lliure patrullen la ciutat d'Afrin. / KHALIL ASHAWI / REUTERS

Les tropes de Turquia van rodejar la ciutat i van entrar-hi per controlar-la. Des que ho han aconseguit -aquest cap de setmana, la bandera turca ja onejava pels carrers d'Afrin-, han registrat tots els habitatges i han robat pertinences dels ciutadans. Ho corrobora Yabu, que desconeix quin futur li espera a ell i a la seva família. Com molts dels seus veïns, s'han vist forçats a deixar-ho tot d'un dia per l'altre.

Manbech, el pròxim objectiu

Manbech, a la província siriana d'Alep, és el pròxim objectiu de les forces turques. Així ho ha anunciat el comandant de la brigada opositora Sultan Murad, el coronel Ahmand Ozman. "Després de la neteja d'Afrin i els pobles del seu voltant, anirem a cap a l'est en direcció Manbech", ha dit Ozman, que ha reconegut a Efe que gairebé tota la regió d'Afrin està en poder de les faccions de l'Exèrcit Llibre Sirià i les forces de Turquia. "Encara hi ha algunes batalles menors a prop de la ciutat d'Afrin, on hi ha alguns grups del PKK que estan oferint resistència, però crec que en breus acabarem amb ells per començar la següent batalla", ha indicat.

La brigada Sultan Murad, aliada de Turquia, està integrada majoritàriament per milicians turcmans, una minoria que parla turc i que pertany a l'opositor Exèrcit Lliure Sirià, també suportat per Erdogan.