Gasos lacrimògens i enfrontaments violents amb la policia en una manifestació antiracista a París

La policia antidisturbis ha disparat gasos lacrimògens i ha carregat contra un grupuscle violent dins de la manifestació contra el racisme convocada aquest dissabte a la tarda al centre de París, dins de l'onada de protestes esperonada pel moviment Black Lives Matter als Estats Units arran de la mort de l'afroamericà George Floyd a mans d'un policia blanc a Minneapolis.

Els manifestants es van congregar a la plaça de la República, cantant "sense justícia no hi ha pau" a sota de l'estàtua de Marianne, que personifica la República Francesa. La policia va denegar el permís als organitzadors per dirigir-se cap a la Casa de l'Òpera. Els primers enfrontaments van esclatar després de tres hores de reunió pacífica, quan alguns manifestants van llançar ampolles, llambordes i rodes de bicicleta cap al cordó policial. Els organitzadors van demanar llavors als manifestants amb nens que marxessin.

La protesta havia estat convocada sota el lema Justícia per a Adama, en referència a Adama Traoré, un jove negre de 24 anys que va morir el 2016 en custòdia policial. La germana de Traoré, Assa Traoré, encapçalava la marxa i va demanar als manifestants que lluitessin contra "els que neguen la justícia i contra la violència policial". "El que li va passar a George Floyd ressona en el cas del meu germà. El que passa als Estats Units també passa a França. Els nostres germans estan morint", va dir.