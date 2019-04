Gasos lacrimògens contra refugiats al nord de Grècia

Porten anys atrapats a Grècia, que s'ha convertit en uns llimbs per als migrants que volen arribar als països centrals d'Europa. Han decidit intentar fer la seva pròpia caravana per forçar que s'obri la frontera amb Macedònia, cansats d'esperar un procediment burocràtic que no avança i s'han organitzat a través de les xarxes socials. Entre 600 i 700 persones -dones, homes i criatures- han acampat al Diavata, a uns vint minuts de Salònica, al nord de Grècia, en un camp de refugiats espontani per reclamar que dels deixin avançar.

"A Grècia tenim moltíssims problemes", diu Darya Wus, una iraquiana de 35 anys, a l'agència AP: "No tenim ni diners ni futur: la meva vista per a l'asil s'ha fixat per al 2021", lamenta. És una de les persones que s'ha sumat a la crida a Facebook de la 'Glitter of Hope Caravan' (Caravana del Raig d'Esperança), per trobar-se a Idomeni, on fa cinc anys van arribar a acampar fins a 30.000 persones, quan els països dels Balcans van començar tancar les seves fronteres al flux de migrants.

La policia grega s'ha desplegat al voltant del campament improvisat i no permet que ningú més s'hi sumi i ha respost amb gasos lacrimògens i bombes sonores contra els grups que han intentat avançar per la carretera en direcció nord. A Atenes, un centenar de migrants que havien comprat bitllets cap a Tessalònica han tallat les vies del tren de l'estació de Larissa, en protesta perquè les autoritats han cancel·lat tot el transport públic a la zona.

651x366 Un home i el seu fill bloquegen la via del tren de l'estació central d'Atenes / Angelos Tzortzinis / AFP Un home i el seu fill bloquegen la via del tren de l'estació central d'Atenes / Angelos Tzortzinis / AFP

Sajjad Hamid, de 27 anys, originari de Bagdad i atrapat a Grècia des de fa 15 mesos ha acampat a Diavata amb els seus quatre fills. "Aquí estem atrapats. No tenim res a fer. Volem avançar", ha explicat als mitjans locals.

Tres anys després de la signatura de l'acord entre la UE i Turquia perquè Ankara impedís el pas a Europa dels refugiats del Pròxim Orient, milers de persones han quedat atrapades a les illes i a la Grècia continental. Als centres de detenció de les illes les condicions són insalubres i hi ha greus problemes de seguretat. Tot i que el nombre d'arribades ha disminuït dràsticament des del 2015 el degoteig continua: es calcula que aquest 2019 uns 5.000 han arribat a Grècia fugint de les guerres de l'Afganistan, Síria l'Iraq, i també de països subsaharians, i no poden continuar el seu viatge.