Gènova demana justícia en el comiat de les víctimes de l'ensorrament

L'adeu a les víctimes mortals de l'ensorrament de Gènova ha estat envoltat de polèmica. 19 de les víctimes han sigut acomiadades en un funeral d'estat celebrat aquest matí, mentre que les famílies de 19 més han preferit una cerimònia privada, algunes de les quals, com les de quatre joves de Torre del Greco, com a senyal de protesta. El funeral institucional s'ha celebrat en un dels pavellons del recinte firal de la ciutat i ha comptat amb l'assistència del president de la República, Sergio Mattarella; el primer ministre, Giuseppe Conte, i els vicepresidents Luigi Di Maio i Matteo Salvini, entre altres representants polítics, i també els jugadors dels dos equips de futbol de la ciutat, Gènova i el Sampdoria.

Abans d'arribar a la cerimònia, el ministre de l'Interior, Matteo Salvini, ha dit que estan "units en el dolor i en la petició de veritat i justícia", determinats a no rendir-se.

Uniti nel dolore e nella richiesta di verità e giustizia, determinati a non mollare. pic.twitter.com/tRf6FxsyQj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 d’agost de 2018

Non smetteremo mai di ringraziarvi per quanto avete fatto e quanto farete.

Ma il ringraziamento non basta: da Ministro sono già al lavoro per assumere tanti pompieri in più, migliorare i loro stipendi e i mezzi a loro disposizione. L’Italia è con Voi. @emergenzavvf #Genova pic.twitter.com/hi8TbSIkno — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 d’agost de 2018

El president de la República ha piulat que serà necessari "aclarir amb rigor la responsabilitat" d'un fet que qualifica com "una tragèdia inacceptable".

#Genova, #Mattarella:Vi sono tre impegni che vanno adesso onorati: quello di vicinanza ai familiari di chi ha perso la vita, ai feriti e alle famiglie che hanno dovuto lasciare le abitazioni perché in pericolo. L'impegno di un accertamento rigoroso e sollecito delle responsabilità — Quirinale (@Quirinale) 18 d’agost de 2018

El pavelló era ple de corones de roses blanques i sobre alguns dels taüts hi havia les banderes dels països d'origen de les víctimes. A més d'italians, van morir quatre joves francesos, dos albanesos, tres xilens, un peruà i un colombià.

Els prop de 5.000 assistents a la cerimònia han rebut amb aplaudiments alguns dels bombers que des de dimarts han recuperat les víctimes i que segueixen buscant si queda alguna persona desapareguda entre la runa. També han sigut aplaudits els membres del govern, que, després de l'accident, va revocar la concessió de gestió de les carreteres italianes a Autostrade per l'Italia. Tot i que el govern italià els acusa de no haver fet el manteniment necessari en el pont, el president d'Autostrade per l'Italia, Fabio Cerchiai, i el conseller delegat, Giovanni Castellucci, han acudit a la cerimònia.

L'arquebisbe de Gènova, el cardenal Angelo Bagnasco, ha fet una crida a la resistència en el seu discurs: "El pont es va ensorrar. No només era una part important d'una autopista, sinó una via necessària per a la vida quotidiana de moltes persones, una artèria essencial per al desenvolupament de la ciutat. Però Gènova no es rendeix". També ha dit que "hi ha una esquerda en el cor de Gènova" i que "qualsevol paraula, encara que sigui sincera, és poc davant la tragèdia" i, per últim, ha parlat de la necessitat d'una justícia "deguda". A banda de les víctimes mortals, l'arquebisbe ha dedicat unes paraules a les prop de 600 persones que han hagut d'abandonar casa seva.