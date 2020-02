Ghani, declarat president 5 mesos després dels comicis a l'Afganistan

El president de l’Afganistan, Aixraf Ghani, va ser declarat ahir guanyador de les eleccions presidencials del país, cinc mesos després que se celebressin els comicis. La decisió anunciada per la Comissió Electoral Independent, que li va atorgar el 50,64% dels vots, va ser rebutjada pel seu principal adversari i actual cap de l’executiu, Abdul·lah Abdul·lah, que afirma ser el veritable guanyador dels comicis.

Després del retard en l’emissió dels resultats, per les acusacions de frau i la baixa participació, la proclamació final dels resultats podria obrir una crisi política que agreugi la ja complicada situació d’aquest país en guerra. La presidenta de la comissió electoral, Hawa Alam Nuristan, va declarar ahir “Aixraf Ghani, que va guanyar amb 923.592 vots o el 50,64% dels sufragis, president electe de la República Islàmica de l’Afganistan”, informa Efe. En segon lloc quedaria Abdul·lah Abdul·lah, amb el 39,52% dels vots, mentre que el candidat i antic senyor de la guerra Gulbuddín Hekmatyar va quedar en un molt llunyà tercer lloc amb el 3,85% dels vots.

Dos discursos de victòria

Davant de centenars de seguidors, Ghani va fer un discurs al palau presidencial per assumir els resultats i els va qualificar com una “victòria de la democràcia” i “una victòria per al poble afganès”. “Faig una crida a tothom: el temps de la rivalitat i la competició ha acabat, els nostres braços estan oberts per a tots els afganesos que creuen en la República Islàmica de l’Afganistan”, va dir Ghani. També va apostar per intensificar la negociació del govern afganès amb els talibans.

Mentrestant, però, el seu rival declarava la seva organització com la veritable “guanyadora d’aquestes eleccions” i titllava els resultats oficials de “robatori” i “cop contra la democràcia”. La seva negativa recorda la mateixa situació que ja es va viure el 2014, quan tampoc va voler acceptar la victòria de Ghani i va desencadenar una crisi política que només es va tancar amb l’acord forjat pels Estats Units per un govern d’unitat nacional, amb Ghani de president i Abdul·lah de cap de govern. Aquest cop, però, la crisi arriba enmig de l’expectativa d’un acord entre els Estats Units i els talibans que permeti posar fi al conflicte.