La Gran Coalició supera el primer obstacle amb èxit

Sí a la Gran Coalició i sí a Annegret Kramp-Karrenbauer, la nova secretària general designada per Angela Merkel. El congrés extraordinari celebrat ahir a Berlín per la Unió Democratacristiana (CDU) va acabar tal com la cancellera en funcions havia planejat. Tot i les obertes crítiques procedents de les seves pròpies files que la líder conservadora ha hagut de pair els últims mesos, Merkel rep un suport pràcticament total als seus plans de governar una legislatura més amb els socialdemòcrates de l’SPD i de situar Kramp- Karrenbauer (la seva candidata a succeir-la) a la secretaria general, una posició clau.

Kramp-Karrenbauer va ser ratificada pels gairebé 1.000 delegats amb un 98,9 % dels vots. La fins fa poc primera ministra del petit estat federat de Saarland, una perfecta desconeguda per a molts alemanys, es converteix així en la segona secretària general de la història de la CDU. La primera dona a accedir al càrrec va ser Angela Merkel, qui posteriorment es va convertir en cancellera. AKK, com se la coneix internament a la formació conservadora, rep un aclaparador suport que la confirma com a candidata a presidir la CDU quan Merkel abandoni la seva carrera (previsiblement, al final d’aquesta legislatura). El seu camí cap a la cúspide del principal partit del conservadorisme alemany no estarà, però, lliure d’obstacles.

Responsabilitat política

El pacte de Gran Coalició tancat amb l’SPD va rebre, per la seva banda, només vint-i-set vots en contra. No obstant això, no van ser pocs els delegats que van aprofitar les seves intervencions per subratllar que donaven suport al pacte de govern més per “responsabilitat” que no pas per convenciment. En tot cas, en cap moment abans del congrés van sorgir dubtes sobre la llum verda dels delegats democristians al nou executiu amb els socialdemòcrates. La gran incògnita era el percentatge que la dissidència aconseguiria aglutinar.

A diferència de l’SPD, que s’enfonsa cada cop més en les enquestes electorals, la unió conservadora (CDU-CSU) liderada per Merkel no vol donar la imatge de desunió que han ofert els socialdemòcrates les últimes setmanes. La CDU es manté, no en va, folgadament per sobre del 30% en intenció de vot.

Però l’objectiu del partit és tornar a aconseguir victòries amb més del 40% dels vots, un objectiu que, ara per ara, sembla impossible a nivell federal. La nova secretària general serà l’encarregada de renovar la formació i el seu programa polític per tal de rellançar-la electoralment. En el seu discurs d’ahir, Kramp-Karrenbauer ho va a tornar a deixar clar: les arrels “conservadores”, “liberals” i “cristianes” han de ser la base de la renovació del partit. Durant la seva intervenció, AKK va atacar els dos principals rivals electorals de la CDU: els liberals-conservadors de l’FDP i, sobretot, la jove ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD).

Nous ministres

En les eleccions federals del setembre passat, AfD va aconseguir un 12,6% dels vots i es va convertir en la tercera força del Bundestag. Aquest resultat dels ultres, que obre un important espai electoral a la dreta de la CDU-CSU, va ser un fracàs personal de la cancellera Merkel que ha generat fortes crítiques internes al seu lideratge. El jove Jens Spahn (37 anys), membre de la direcció democristiana i fins ara secretari d’Estat de finances, va ser la veu crítica principal amb Merkel i la seva política de portes obertes als refugiats.

Tot i així, la cancellera ha triat Spahn com a futur ministre de Sanitat, un senyal als creixents sectors crítics del partit i una prova que Merkel viu el moment més complicat de la seva carrera política. L’afebliment del seu lideratge podria quedar, però, en anècdota si els militants socialdemòcrates rebutgen finalment la Gran Coalició en el referèndum que l’SPD celebra des de fa dies entre les seves bases. La direcció socialdemòcrata anunciarà el resultat diumenge. Mentrestant, la CDU tanca files amb Angela Merkel i Annegret Kramp-Karrenbauer.