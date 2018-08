Grècia encara pateix fora del rescat

Quan fa dos mesos Dimitris Zafiriu va aconseguir la feina a temps complet que tant necessitava, es va haver de conformar amb la meitat del salari que guanyava abans que esclatés la crisi del deute grec. “Ara a casa ens queden zero euros a final de mes”, diu aquest encofrador de 47 anys, amb una riallada. “Però zero és millor que abans, quan no podíem pagar les factures”. Dilluns Grècia va sortir oficialment dels mecanismes de rescat i va començar una nova etapa d’autonomia financera. L’economia torna lentament al creixement i els líders europeus proclamen el final d’una crisi del deute que va estar a punt de trencar l’euro.

“Qualsevol societat que hagi perdut una quarta part de la seva economia tindrà greus problemes socials”, afirmava Euclid Tsakalotos, ministre de Finances de Grècia, en una entrevista. “Però les coses estan millorant, i la gent ho pot veure”.

Però s’ha pagat un preu molt alt. Una contínua desacceleració, combinada amb gairebé una dècada de dràstiques retallades en la despesa i d’augments d’impostos per recuperar els comptes públics, ha deixat prop de 10 milions de pobres, més d’un terç de la població.

Els ingressos de les famílies han caigut un 30%, un de cada cinc grecs no pot cobrir despeses bàsiques com el lloguer o l’electricitat i alhora tornar els préstecs. Una tercera part de les famílies tenen almenys un membre aturat. I entre els que tenen feina, la pobresa laboral és una de les més elevades d’Europa.

Amb la tornada a una certa estabilitat econòmica, ara Zafiriu guanya 800 euros en l’empresa de construcció que l’ha contractat. Abans de la crisi en guanyava 1.500. El supermercat on treballava la seva dona, Sotiria, va fer fallida i l’empresa que el va comprar li va oferir un sou també de 800 euros. La parella no podia pagar les factures i la hipoteca del seu modest apartament de dues habitacions a Kerasini, un barri obrer del Pireu. No el van perdre perquè la llei prohibia als bancs desnonar la gent de la seva primera residència. Van haver de reduir la despesa en roba i aliments, i abandonar la teràpia de la seva filla de 13 anys, Ana Maria, que té dislèxia. Es van vendre totes les joies d’or, menys la creu del bateig de la nena.

Ara, amb la nova feina, veuen les coses d’una altra manera. “Grècia està millorant -diu l’home-, però això no vol dir que les coses hagin canviat radicalment”. Fins i tot després del rescat, Grècia haurà de continuar estrenyent-se el cinturó durant anys, i els creditors seguiran controlant la seva disciplina fiscal i el progrés de les reformes. L’atur ha caigut al 19,5% venint del 28%, però continua sent el més alt de la zona euro.

El primer ministre, Alexis Tsipras, vol generar impuls després que l’economia va créixer un tímid 1,4 per cent l’any passat i es recupera lentament d’una contracció que recorda la dimensió de la Gran Depressió dels anys trenta als Estats Units. Grècia manté un superàvit pressupostari, descomptat el pagament dels interessos del seu monumental deute.

Turisme i exportacions

Al port del Pireu, a prop de casa de la família Zafiriu, milers de turistes omplen els creuers per anar de vacances a les illes després de visitar l’Acròpoli. El turisme ha augmentat, cosa que ajuda a revitalitzar el creixement. Han sorgit petites empreses per atendre les multituds i es reprèn la construcció. També s’estan estimulant les exportacions, que ara suposen un terç de l’economia i representaven un quart abans de la crisi.

Nikos Vasiliu, el propietari del fabricant de mitjans de sistemes d’il·luminació industrial i domèstica Bright Special Lighting, ha concentrat la meitat de la producció en els clients que poden pagar, incloent-hi la seu europea de Google a Irlanda i botigues de Vodafone a París. Assegura que l’any passat va obtenir beneficis per primer cop des de la crisi i va poder contractar 25 treballadors que se sumen a una plantilla de 143. Tots menys deu tenen contractes fixos, i un sou mitjà de 1.100 euros.

Per fer més competitiva l’economia, els creditors de Grècia (el Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea) van establir termes d’austeritat que incloïen la suspensió de la negociació col·lectiva i mesures per facilitar l’acomiadament. Els salaris en el sector públic i privat van caure més del 20%.

Salari mínim de 586 euros

El 2012 el salari mínim mensual es va reduir de 751 a 586 euros, el segon més baix de l’eurozona. Una part creixent dels llocs de treball tenen aquesta remuneració mínima. Tot i que ajuda a reduir les xifres d’atur, molts empleats del sector privat ara tenen sous per sota del llindar de la pobresa, segons l’OCDE: són gairebé la meitat de les famílies gregues amb dos fills. D’altres treballen encara de manera més precària i sense contracte, per a empresaris que d’aquesta manera s’estalvien les hores extres i les quotes a la seguretat social.

Fins i tot tenint un contracte a jornada completa el treballador de la construcció reconeix que no les té totes de cara al futur. Treballa des del juny, però moltes empreses han acomiadat els seus empleats abans que compleixin un any d’antiguitat i els resulti més difícil acomiadar-los.

Georgia Paviloti, una mare soltera de 50 anys, seu amb un treballador social de Praksis, una organització humanitària. Era supervisora en una empresa d’enquestes i mai a la vida s’havia imaginat que necessitaria assistència social. La seva filla va néixer a l’inici de la crisi, però quan va acabar la baixa de maternitat la companyia havia fet acomiadaments i no va poder tornar a la feina. El seu marit va perdre la feina de vigilant de seguretat. El matrimoni no va sobreviure a les dificultats i va acabar en divorci, com moltes altres parelles a Grècia.

Els últims anys ha trobat feines informals netejant cases i cuidant avis. “No em podia creure que hagués caigut tan baix”, deia amb els ulls plorosos. “Tot plegat li va fer trontollar l’autoestima”. Praksis ofereix assessorament laboral i suport psicològic i financer. Com a mare soltera, la dona podria accedir a una ajuda pública, però no la pot sol·licitar perquè la separació encara està en tràmit.

Com més temps es mantingui fora del mercat de treball formal, més li costarà tornar-hi. Fa poc va trobar feina de mainadera amb un horari flexible per 450 euros mensuals, un sou que amb prou feines li permet pagar el lloguer i les factures. “El final del rescat no marca una autèntica diferència en les nostres vides”, diu la dona. “Només estem sobrevivint, no vivim”.