Grècia exigeix vetar l'ús del nom Macedònia

Concentració multitudinària aquest diumenge a la plaça Sintagma d'Atenes per exigir al govern grec que no permeti a l'Antiga República Iugoslava de Macedònia (ARIM) usar el terme Macedònia en les negociacions sobre el nom d'aquest país. El centre de la capital grega ha quedat banyat per un mar de banderes gregues, en una manifestació de patriotisme en la qual no ha faltat una de les figures més internacionals de Grècia, el compositor Mikis Theodorakis, al seu moment l'estendard de l'esquerra grega.

La protesta, la segona després de la de Salònica, té lloc en el context del reinici de les negociacions entre Atenes i Skopje per solucionar una disputa que ja fa 27 anys que dura sobre el nom oficial que ha de tenir ARIM, afavorides per l'ONU.

La manifestació, a la qual segons la policia han assistit 140.000 persones i segons els organitzadors, un milió i mig, havia estat convocada per diferents col·lectius de ciutadans, militars a la reserva i expatriats residents als EUA, el Canadà i Austràlia.



A més, ha comptat amb el suport actiu de l'Església ortodoxa grega i –encara que de forma no oficial– de la força major de l'oposició, la conservadora Nova Democràcia, que ha volgut convertir-la en una protesta contra tota la gestió del govern de Tsipras.



La ferida macedònia

"Fora les mans de Macedònia" o "Macedònia som nosaltres" eren alguns dels crits més proferits per les masses. En pancartes escrites en grec i anglès, es podien llegir consignes com "Macedònia és Grècia, Grècia és Macedònia" i "Macedònia no es ven". Cap de les protestes dels últims vuit anys contra les mesures d'austeritat, les retallades massives de salaris, pensions i ajuts socials havia aconseguit reunir una quantitat de persones tan elevada.



"No he participat en cap manifestació contra l'austeritat, perquè tots [polítics i sindicats] són uns estafadors. Avui soc aquí perquè la nostra generació està farta de patir humiliacions", ha explicat Sotiris, de 30 anys, que fa "una desena de feines diferents per sobreviure ".

A la manifestació també hi han estat presents el líder del partit neonazi Albada Daurada, Nikos Mikhaloliakos, acompanyat per tot el seu grup parlamentari; l'ex primer ministre conservador Andonis Samaràs; el vicepresident de la principal força d'oposició Adonis Yeoryiadis, i desenes de bisbes i alcaldes.

Manifestants participant amb banderes gregues a la manifestació en suport a la Macedònia grega, a Atenes.



La policia havia disposat mesures excepcionals de seguretat per evitar que es repetissin actes de violència com els ocorreguts durant la manifestació de Salònica, fa dues setmanes, quan un grup de participants va incendiar un edifici ocupat per anarquistes i un altre va agredir el diputat d'ANEL i exministre, Kostas Zuraris, present a la protesta.



Amenaces de mort com la que va rebre per desconeguts aquest divendres el ministre d'Exteriors, Nikos Kotzias, o les proferides per la líder d'una organització ultradretana marginal contra els "traïdors", i també les d'un grup anarquista contra els manifestants van provocar que el nivell d'alerta encara fos més gran.



Una mostra de l'ambient de màxima crispació va ser també l'atac aquest dissabte a la casa de Theodorakis amb pintades i bosses de pintura, un acte que va atribuir a "feixistes, racistes, anarquistes, terroristes i assassins a sou" i seguidors del govern esquerrà.