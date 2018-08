Grècia remodela el seu govern i s'obre a nous partits d'esquerra i de dreta

Els nous membres del gabinet del primer ministre grec, Alexis Tsipras, han prestat jurament aquest dimecres davant el president de la República, Prokopis Pavlópulos, després d'una remodelació de govern marcada per l'obertura cap a la centreesquerra i la centredreta.

El primer gabinet postrescat té un total de 51 membres, quatre més que l'anterior, 13 dels quals són cares noves, entre ministres i viceministres. A més a més, hi ha sis dones més que a l'anterior, la qual cosa eleva a 13 el nombre total de dones. Aquesta xifra és significativa, però queda lluny de la que han aconseguit altres països, sobretot si es té en compte que cap dels nous nomenaments afecta carteres de pes.

En dues carteres han sigut nomenades dones procedents de les files del socialdemòcrata Pasok: Marilisa Xenoyannakopulu, ministra a l'executiu socialista d'Iorgos Papandreu, com a nova titular de Reforma Administrativa, i Myrsini Zorba, eurodiputada del mateix partit entre el 2004 i el 2009, per dirigir el departament de Cultura.

Tot i que des que va signar el tercer rescat Alexis Tsipras cultiva les seves relacions amb la socialdemocràcia europea i sempre assisteix com a convidat a les reunions del Partit Socialista Europeu, les seves relacions amb les forces socialdemòcrates locals són pèssimes.

L'obertura cap a la centredreta a fa visible l'entrada al govern de Katerina Papakosta com a viceministra de Protecció Ciutadana. Papakosta, diputada de Nova Democràcia des del 2000, va ser exclosa del partit el 2017 per les crítiques que feia al discurs del seu vicepresident, Adonis Yeoryiadis, que ella qualificava d'"ultradretà".

Amb aquesta elecció, Tsipras busca reforçar la cohesió governamental amb el soci més petit de la coalició, els Grecs Independents (ANEL) del ministre de Defensa, Panos Kammenos, que, igual que la resta de titulars de carteres rellevants, no ha canviat de departament.

Fins fa uns dies s'especulava amb la possibilitat que Kammenos trenqués la coalició pel seu rebuig a l'acord entre Grècia i l'Antiga República Iugoslava de Macedònia sobre el futur nom d'aquest país.

També és indicatiu d'aquest reforç a la coalició el nomenament de la membre fundadora d'ANEL Marina Jrisoveloni com a viceministra d'Interior. Aquest departament adquireix més rellevància a causa de la proximitat de les eleccions municipals, europees i generals del 2019.

Si ANEL es manté al govern i no l'abandona, la coalició podrà seguir governant fins al final del seu mandat, al setembre del 2019, sempre que finalment no opti per avançar les eleccions al maig per unir-les a les altres dues cites.

Per ara, tots dos socis governamentals aposten per esgotar el mandat per poder acabar la majoria de mesures socials aplicades i pal·liar les ferides de l'austeritat de vuit anys de rescats.