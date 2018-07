Grècia troba indicis que el foc va ser provocat

“Hi ha clars indicis d’actes criminals”. Així es va expressar ahir Nikos Kostas, ministre d’Ordre Públic i Protecció Ciutadana de Grècia, en la roda de premsa que va convocar el govern hel·lè per informar sobre els devastadors incendis que han assolat l’Àtica entre dilluns i dimecres i que s’han cobrat la vida de 87 persones. També han deixat 52 ferits, 11 dels quals crítics. Els equips de rescat continuen buscant desapareguts i el govern ha anunciat que farà una investigació i proporcionarà un paquet d’ajudes. L’oposició ha qüestionat “els mecanismes de resposta” utilitzats.

Superada la necessitat d’acció immediata, Grècia respira per fi i es pregunta què ha passat i si n’hi ha algun responsable. L’equip de govern va comparèixer dijous a la nit en una tensa roda de premsa en què va assegurar tenir proves de la intencionalitat dels incendis i haver fet alguna “troballa sospitosa”. El ministre Kostas va apuntar també com a indici el breu interval de temps transcorregut entre el primer incendi, a Kineta, prop de Corint, i el segon, registrat a la zona de Mati (a l’est d’Atenes). Entre un i altre hi ha una distància de més de 70 quilòmetres, i Atenes queda just al mig.

Kostas va dir també que havia posat la seva dimissió sobre la taula del primer ministre, Alexis Tsiripas, però que aquest l’hauria rebutjat. Tanmateix, va replicar a les crítiques sobre la gestió de la crisi que ha fet el govern, i va anunciar una investigació al respecte. Des de l’oposició, Maria Spyraki, portaveu de Nova Democràcia, ja ha anunciat que farà “preguntes rellevants” sobre els incendis en la sessió de divendres.

El ministre de Defensa, Panos Kammenos, va posar el focus sobre el model de planificació urbanística de Mati, la població costanera i turística que ha registrat més morts. “És un crim que enfonsa les seves arrels en el passat, moltes cases no tenen llicència i bloquegen la costa”, explicava Kammenos.

Kammenos, líder del partit nacionalista ANEL i aliat circumstancial de Syriza, va ser increpat quan va visitar la zona de Mati. Dimitrios Stergiou Kapsalis, l’alcalde de Penteli, la zona muntanyosa on va començar el foc, assegurava ahir a la tarda que la resposta dels serveis d’emergència va ser “excel·lent”, ja que “quinze minuts després que hagués començat el foc ja hi havia Canadiers i helicòpters tirant aigua des del cel”. Però els bombers van trigar més. Els veïns de la localitat diuen que van veure les primeres flames entre les 17.30 i les 18.00 h de dilluns i que els serveis d’emergència no van arribar fins a les 23 h.

Mati, zona zero

Lazarous Dimoupouolos va albirar el foc quan a causa del fort vent es disposava a plegar el para-sol de la terrassa de la seva pizzeria. “Vaig anar a casa corrent a agafar la meva família i anar a la platja. Al cap de tres minuts el foc estava a sobre nostre i vam haver de ficar-nos al mar, on ens van recollir vaixells dels serveis de rescat. No vam tenir cap suport de les brigades, vam haver de combatre el foc nosaltres mateixos “, explicava amb ràbia Dimoupoulos. Ell també creu que l’incendi va ser provocat per algú amb la intenció de “construir més cases” en la zona forestal.

No és de la mateixa opinió Dimitris Panagioutou, que té un negoci de neteja a la veïna Porto Rafti. “S’ha construït durant anys dins d’un bosc, la gent estava asseguda literalment sobre una bomba”, assenyalava l’empresari, que va anar com a voluntari a la zona a repartir aigua i menjar. “Trigarem molts anys a tornar a la situació anterior”, lamentava el Panagioutou. Dimoupoulos, per la seva banda, es resigna a donar la temporada “per perduda”.

Els bombers, la policia i l’exèrcit han pres els carrers. Juntament amb els voluntaris han organitzat diversos punts de recollida d’aliments i coordinació de cerca. També atenen els animals: gossos, gats, tortugues i ocells. L’electricitat encara no ha arribat i només funcionen els generadors. Moltes cases i locals encara segueixen sense aigua. L’aire fa olor de plàstic cremat. Però tot i així algunes persones han tornat a les seves malmeses cases.

Com a macabre colofó de la tragèdia, les zones veïnes de Rafina i Marató, on també van arribar les flames, van patir ahir unes inundacions que no han deixat danys personals, però que sembla que posin a prova la resiliència dels veïns.