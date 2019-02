Greta Thunberg als líders de la UE: "Esteu actuant com nens mimats i irresponsables"

Aquest no és un dijous més per als milers d'estudiants que surten aquest dia de cada setmana als carrers de Brussel·les per demanar acció contra el canvi climàtic. Aquest dijous la jove que va inspirar aquestes protestes és a la capital europea per unir-se a la manifestació. Abans, però, ha mirat els ulls dels màxims dirigents europeus per traslladar-los les seves queixes. La sueca Greta Thunberg, ho ha dit directament al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker: "Esteu escombrant amagant el vostre desastre sota l'estora perquè nosalters l'haguem de netejar després".

Thunberg ja és coneguda pels seus discursos davant institucions com l'ONU o el Fòrum Econòmic Mundial, uns discursos en què no s'empassa cap retret. Aquest dijous també ho ha dit clar just abans que Jean-Claude Juncker. La jove activista sueca, envoltada d'altres estudiants belgues que han secundat amb força les protestes Bèlgica, ha retret a la Unió Europea que, per molt que digui que actua contra el canvi climàtic, els objectius fixats estiguin molt lluny de solucionar un problema a punt de ser irreversible.

Thunberg ha avisat d'entrada que és perfectament conscient que molts polítics no volen escoltar-los. "Està bé, nosaltres tampoc volem parlar amb vosaltres", ha dit contundent despertant somriures a la sala del Comitè Europeu Econòmic i Social. Els milers de nens i adolescents que surten als carrers cada setmana no volen parlar amb els polítics, ha dit, volen que aquests parlin amb "els científics", els científics que asseguren que de cara al 2020 s'ha de capgirar la línia creixent de les emissions de gasos i que constaten que, amb les mesures preses fins ara, el problema està lluny de solucionar-se.

"Ens han dit que la UE intenta millorar els objectius de reducció d'emissions de CO2, el nou objectiu proposa reduir-los un 45% respecte el nivell actual de cara al 2030", ha començat. "Ens han dit que això és ambiciós, però no és suficient per protegir el futur dels nens que creixen ara", ha deixat clar recordant que per complir amb l'Acord de París, ratificat pels mateixos polítics, la UE necessita reduir les emissions un 80% per al 2030. "Un objectiu dues vegades més abiciós que la proposta actual", ha reblat.

Greta Thunberg ha estat dura amb els líders polítics. Els ha deixat clar que el que cal per revertir el canvi climàtic cal prendre mesures que van més enllà de manifestos o programes polítics i que no són "titelles" que volen saltar-se hore sde classe. "Si creuem que estem perdent hores valuoses de classe, m'agradaria recordar-vos qeu els polítics han perdut dècades d'innacció i negacionisme", ha etzibat la jove activista. I ha enviat un missage tant per als que els consideren uns "ingenus" com per als que només envien missatges d'"esperança" assegurant , sense fer res, que la situació millorarà: "No enteneu que l'esperança s'ha de guanyar, esperant asseguts sense fer res esteu actuant com nens mimats i irresponsables".

I, abans de cedir el torn a Juncker, Thunberg ha llençat un avís: "Hem començat a netejar el vostre merder i no pararem fins que acabem".

Com no podia ser d'una altra manera, Juncker ha respost demostrant la seva "satisfacció" de veure "que la gent jove surt als carrers d'Europa per demanar accions contra el canvi climàtic". Ha deixat caure també, però que quan ell era jove també s'havia manifestat per motius ecologistes, "fora d'hores d'escola, això sí".

Juncker ha defensat que "sí que hem aportat algun canvi" però al mateix temps s'ha espolsat responsabilitats. Juncker ha afirmat que "Europa no pot arreglar-ho tot" i ha recordat que els Estats Units han anunciat recentment que es retirarien dels acords globals pel clima. Juncker, doncs, no ha donat cap argument a Greta Thunberg ni la resta d'estudiants que eren a la sala perquè deixin de manifestar-se cada dijous i, per això, acabat l'acte al Comitè Europeu Econòmic i Social, milers d'estudiants de Brussel·les, aquesta vegada amb Thunberg al capdavant tornaran a sortir als carrers.