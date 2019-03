Guaidó anuncia una vaga de funcionaris contra Maduro

Juan Guaidó, reconegut com a president interí de Veneçuela per més de 50 països, va anunciar ahir que els funcionaris protagonitzaran una aturada esglaonada a l’administració pública veneçolana com una mesura de pressió contra el govern de Nicolás Maduro, al qual considera il·legítim i dictatorial.

Guaidó va fer ahir una roda de premsa en el seu segon dia a Caracas, després que dilluns tornés a Veneçuela corrent el risc de ser detingut per haver incomplert la prohibició de sortir del país imposada pel Tribunal Suprem de Justícia. El considerat president interí va assegurar que l’aturada de protesta l’havien sol·licitada els mateixos sindicats. De fet, ahir es va reunir amb representants de la companyia elèctrica Corpoelec i les empreses telefòniques i petrolieres del país. Totes estan controlades pel govern.

Reunió amb els sindicats

“Ens estem preparant per no continuar col·laborant amb la dictadura i perquè els treballadors públics no es vegin obligats a cooperar-hi mai més ni ser obligats a res”, va destacar el també president del Parlament. Guaidó també va dir que a partir de demà l’Assemblea Nacional, amb majoria opositora, mantindrà reunions amb les centrals de treballadors, que agrupen més de 600 sindicats, amb l’objectiu de coordinar les accions de protesta i vaga. “La pressió comença ara. La moguda social serà ara al carrer”, va advertir.

Per la seva banda, el president Maduro va anunciar ahir la convocatòria de “manifestacions antiimperialistes” dissabte, el mateix dia que Guaidó també ha animat els veneçolans a sortir al carrer per protestar contra el govern chavista. Maduro també va assegurar ahir que divendres, el Dia de la Dona, farà “importants anuncis”, però no en va donar més detalls. Ahir es commemorava el sisè aniversari de la mort d’Hugo Chávez a causa d’un càncer.