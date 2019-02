Guaidó arriba a Colòmbia per sorpresa, tot i la prohibició de sortir del país

Juan Guaidó, que es va declarar president interí de Veneçuela a finals de gener, s'ha presentat per sorpresa al concert organitzat en favor del seu país a la ciutat colombiana de Cúcuta, on s'ha abraçat amb els mandataris de Colòmbia, Iván Duque; Xile, Sebastián Piñera; i el Paraguai, Mario Abdo Benítez, i amb el secretari de l'OEA, Luis Almagro. Guaidó ha arribat a la fase final del Veneçuela Aid Live, celebrat al pont fronterer amb Veneçuela, amb el cantant espanyol Alejandro Sanz a la tarima, i la seva presència ha provocat un enrenou entre les desenes de milers d'assistents.

Aquesta és la primera vegada que Guaidó surt de territori veneçolà des que es va proclamar president interí, el passat 23 de gener a Caracas. De fet, ha desafiat la prohibició que tenia de fer-ho i ha assegurat que els militars veneçolans l'han ajudat a creuar al país veí. El president Nicolás Maduro ha ordenat el tancament parcial de la frontera.

Duque, Piñera, Abdo i Almagro han pujat a l'escenari moments abans que Guaidó amb una gorra de Veneçuela i després han conversat i s'han abraçat amb ell davant la mirada de milers de persones que els observaven expectants enfilats a les tanques que els separaven dels mandataris. També hi era la vicepresidenta de Colòmbia, Marta Lucía Ramírez.

A la zona hi ha emmagatzemades almenys 600 tones d'ajuda humanitària internacional per a Veneçuela, que segons Guaidó entraran "sí o sí" al país avui. Maduro ho nega, i assegura que l'ajuda no passarà la frontera de cap manera.

Després de saludar els mandataris, Guaidó s'ha adreçat a la ciutadania: "Gràcies. Som aquí. Aquest pont és meu. Es pot, es pot, esclar que es pot", ha assegurat. Després ha assistit al final del concert, organitzat per l'empresari britànic Richard Branson, que busca recaptar almenys 100 milions de dòlars per ajudar Veneçuela.