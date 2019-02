Guaidó capta voluntaris per repartir l’ajuda

La lleialtat que els militars mantenen cap al règim chavista ha obligat l’oposició a demanar voluntaris que vulguin fer-se càrrec de repartir les tones d’aliments i medicaments que van enviar els Estats Units en ajuda del president autoproclamat, Juan Guaidó, però que esperen des de fa quatre dies a la banda colombiana de la frontera. Malgrat que Guaidó es va comprometre a l’ingrés “immediat” de l’ajuda internacional, el temps passa sense cap moviment a les forces armades, que controlen les fronteres. Guaidó va posar ahir en marxa la Xarxa d’Ajuda i Llibertat, que va assegurar que en poques hores ja havia reclutat 2.000 civils disposats a traslladar-se fins a la colombiana Cúcuta, on espera el material. “La població atesa per la primera fase de l’atenció a l’emergència humanitària seran els nens de 0 a 5 anys, les dones embarassades i els adults en risc nutricional, persones en condicions de salut cròniques i població hospitalària en situació d’emergència”, va detallar l’opositor Miguel Pizarro. L’oposició antichavista juga la seva carta en la mobilització i per demà prepara una nova manifestació per exhibir força als carrers de Caracas, aprofitant la celebració del Dia de la Joventut.

D’altra banda, una trentena de professionals de la medicina van creuar la frontera per exigir la urgent distribució del material sanitari que, de moment, guarda i protegeix l’exèrcit colombià a l’altra banda del pont Tiendesitas, una infraestructura sense estrenar barrada per tràilers creuats per impedir el pas dels camions. El chavisme nega que el país pateixi cap crisi humanitària i assegura que la suposada solidaritat nord-americana amaga una intervenció en tota regla i un atac a la sobirania nacional. Mentre s’analitzen amb lupa els moviments dels militars, Nicolás Maduro també va mostrar-hi plena sintonia en l’inici d’una setmana d’entrenaments, tant amb membres de l’exèrcit com de les milícies de civils, que va arrencar al crit de “Fora Donald Trump!” A l’acte, transmès per la cadena estatal, el president va anunciar que aprovarà les inversions que siguin necessàries perquè el país “tingui el seu sistema de defensa antiaèria i antimissilística”.