Guerra d’espies al Pakistan i l’Índia

Des del seu naixement com a estats independents, l’Índia i el Pakistan no han viscut mai en pau. Les seves interminables i cruentes guerres són conegudes arreu, i també el seu resultat fatal, que ha provocat la mort de centenars de milers de persones en tots dos bàndols, entre soldats i població civil. A més a més de les guerres convencionals, hi hem d’afegir les amenaces nuclears i el foment del terrorisme. Però indis i pakistanesos també lliuren, lluny d’aquests camps de batalla, una guerra més silenciosa i desconeguda: la dels serveis d’intel·ligència. En els últims mesos ha sigut possible conèixer detalls d’aquesta lluita per mitjà de dos casos aparentment sense relació entre ells però que en els últims dies finalment s’han pogut enllaçar i que mostren amb tota cruesa aquesta guerra clandestina d’espies.

Tot va començar fa dos anys, quan l’Inter-Services Intelligence (ISI), els serveis secrets pakistanesos, van capturar un empresari indi al Balutxistan i el van acusar de ser un agent indi al servei de Delhi, a qui el govern pakistanès acusa d’instigar la revolta balutxi que reclama un estat independent des de fa dècades. El govern indi va negar que Kulbhushan Jadhav fos un agent secret, però sí que va admetre que havia estat comandant de l’armada índia. Jadhav va ser jutjat per espionatge i sentenciat a mort l’abril de l’any passat. La seva condemna va ser recorreguda davant el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) basant-se en el fet que el presoner no va rebre assistència consular apropiada durant el judici. El TIJ ha demanat al govern pakistanès que suspengui la sentència mentre estudia el cas, així que Jadhav segueix a la presó pendent de la forca. Per acabar-ho d’embolicar, la mateixa setmana que van condemnar-lo va tenir lloc la misteriosa desaparició d’un ciutadà pakistanès al Nepal. Es tracta del coronel retirat Muhammad Habib, però, oficiosament, els indis creuen que seria un dels agents de l’ISI que van capturar Jadhav l’any 2016 al Pakistan.

El Research and Analysis Wing (RAW), els serveis secrets indis, va parar-li un parany molt ben elaborat que oficialment neguen rotundament. Haurien creat una empresa fantasma a Austràlia, Strategic Solutions, que s’hauria posat en contacte amb el coronel i li hauria ofert una feina de consultor de seguretat amb un sou de més de vuit mil dòlars al mes. Li van demanar reunir-se a Katmandú per parlar de les condicions de la feina. Sembla que allà agents indis l’haurien conduït fins a Lumbini, una ciutat fronterera amb l’Índia, i allà se li va perdre el rastre. Malgrat que el govern indi ho negui, tots els indicis apunten cap als seus serveis secrets, el RAW, com a responsables del segrest de Habib. Se sap que el RAW té contactes amb el crim organitzat indi i probablement Habib està en mans d’alguna banda criminal. D’aquesta manera els indis intentarien aconseguir l’alliberament de Jadhav a canvi de Habib.

De fet, l’operació ha donat algun fruit. Sorprenentment, en un gest inèdit en aquest tipus de casos d’espionatge, aquest Nadal el govern pakistanès va autoritzar la visita de dos familiars al suposat espia indi reclòs en una presó d’Islamabad, on hauria reconegut que forma part del RAW. Tant a l’Índia com al Pakistan la història dels dos espies en els últims mesos, especialment des de Nadal, ha centrat l’atenció de l’opinió pública, que espera un desenllaç imminent que, a diferència d’altres ocasions, permeti salvar la vida dels dos espies. Dos espies que han esdevingut herois en els seus respectius països.