Hamàs crida a una tercera intifada

El cap polític del moviment islamista Hamàs, Ismail Haniye, ha fet una crida als palestins a començar demà divendres una tercera intifada com a reacció al del reconeixement del president nord-americà, Donald Trump, de Jerusalem com a capital israeliana. "Demà divendres 8 de desembre serà un dia de ràbia i el començament d'una nova intifada anomenada 'l'alliberament de Jerusalem'", ha afirmat en una roda de premsa.

Haniyeh, elegit líder general del grup al maig, ha instat els palestins, musulmans i àrabs a mantenir-se en contra de la decisió dels EUA demà, coincidint amb la jornada de pregària de cada divendres.

Israel i els Estats Units consideren que Hamàs és una organització terrorista. Els islamistes, que governen la franja de Gaza des de les eleccions del 2006, no reconeixen el dret d'Israel a existir i els seus atemptats suïcides van fer possible l'última intifada, que entre el 2000 i 2005 va ocasionar la mort d'un miler d'israelians i de 4.000 palestins.

"Hem donat instrucció a tots els membres de Hamàs i a totes les seves ales per estar preparats per a qualsevol nova instrucció o ordre que es pugui donar per fer front aquest perill estratègic que amenaça Jerusalem i amenaça Palestina", ha dit Haniyeh.

Haniyeh ha fet una crida al president palestí, Mahmoud Abbas, a aixecar-se de la mesa de negociacions de pau amb Israel i ha demanat als països àrabs i de majoria musulmana boicotejar l'administració de Trump. "S'hauria d'anunciar que l'anomenat acord de pau ha quedat enterrat, d'una vegada per totes, i que no els palestins no tenen cap aliat en la pau", ha denunciat.

La decisió de Trump coincideix amb el procés de reconciliació entre les faccions palestines de Hamàs de l'Autoritat Nacional d'Abbas, després d'una dècada de relacions trencades i acusacions mútues. El president palestí compta amb el suport de les potències occidentals i ha estat considerat pels islamistes de la franja de "traïdor" a la causa palestina.

540x306 Soldats isaraelians controlen el pas a la porta de Damasc de la ciutat vella de Jerusalem en una jornada de vaga palestina. / ATEF SAFADI / REUTERS Soldats isaraelians controlen el pas a la porta de Damasc de la ciutat vella de Jerusalem en una jornada de vaga palestina. / ATEF SAFADI / REUTERS

Alerta de l'exèrcit israelià

Aquest dijous la policia i l'exèrcit israelià ha reforçat la seva presència als carrers i estan en alerta a causa de la vaga general convocada a Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est. Els palestins secunden les aturades que han deixat botigues i carrers amb una imatge inusual.

El ministre d'Educació palestí, Sabri Saidam, ha respost a la crida decretant el tancament dels centres escolars, i ha instat mestres i estudiants d'instituts i universitats a participar a les manifestacions previstes.