Hariri arriba a Beirut tres setmanes després d'haver dimitit a l'Aràbia Saudita

El primer ministre libanès dimissionari, Saad Hariri, ha tornat aquesta matinada a Beirut gairebé tres setmanes després que anunciés per sorpresa la seva renúncia a Riad, i després d'una curta visita avui a Egipte i una escala a Xipre. Enmig de fortes mesures de seguretat a l'aeroport internacional de la capital libanesa, on va aterrar l'avió en el qual viatjava, Hariri es va dirigir a la seva residència, situada al centre de la capital libanesa.

El polític libanès es va entrevistar al Caire amb el president egipci, Abdelfatah al-Sisi, i abans d'arribar a Beirut va fer una escala imprevista a Xipre, on es va reunir amb el president xipriota, Nicos Anastasiades, amb qui va abordar els últims esdeveniments al Líban i en la regió de l'Orient Mitjà, segons un comunicat de la seva oficina de premsa.

Multitud de concentracions populars van tenir lloc en diversos barris de la capital libanesa ia la ciutat de Sidó, d'on és originari, ha informat l'Agència Nacional de Notícies (ANN). Caravanes de cotxes portaven la seva foto, mentre que els congregats hissaven banderes de l'agrupació de Hariri, Corrent Futur -grup creat pel seu pare, el assassinat exprimer ministre Rafiq Hariri-, i corejaven a més eslògans a favor seu.

Hariri ha estat tres dies a França convidat pel president Emmanuel Macron, després que presentés la seva dimissió per sorpresa el 4 de novembre en un discurs televisat a Riad, on es va quedar gairebé dues setmanes, tot i que el president del Líban, Michel Aoun, no li ha acceptat en espera de conèixer els motius que el van fer dimitir.

Celebració per la independència

El primer ministre dimissionari assistirà aquest dimecres a la desfilada militar amb motiu de la festa nacional del Líban, i més tard té previst reunir-se amb el mandatari, qui farà saber si manté la seva dimissió o la retira. "La meva postura política, com vaig dir a París, serà al Líban. No vaig a parlar de política", va dir Hariri en una breu declaració després de reunir-se amb el president egipci.

Després de la dimissió de Hariri diverses forces libaneses van acusar a Al-Riyad d'haver forçat el primer ministre a renunciar al seu càrrec i d'haver-ho retingut contra la seva voluntat, tot i que l'Aràbia Saudita i el mateix Hariri ho han negat.