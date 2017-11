Hariri accepta l'oferta de Macron i viatjarà a França

El primer ministre libanès, Saad Hariri, que va anunciar la seva dimissió el dia 4 de novembre des de Riad, ha acceptat l'oferta del president francès, Emmanuel Macron, de deixar l'Aràbia Saudita i viatjar a París, segons ha anunciat aquest dijous el ministre d'Afers Estrangers de França, Jean-Yves Le Drian, i ha indicat el canal saudita Al-Arabiya.

Le Drian va arribar dimecres a la nit a Riad per conversar amb Hariri i amb les autoritats del regne saudita sobre la situació del primer ministre, després que el president libanès, Michel Aoun, acusés Riad de ser "hostil" i de mantenir Hariri "detingut". L'anunci francès no aclareix si l'oferta a Hariri és un cas d'asil polític però, en unes declaracions efectuades des de la Cimera del Clima de Bonn (COP23), Macron va aclarir que "de cap manera" es tractava d'una oferta d'asil.

Macron va insistir la setmana passada davant l'hereu al tron saudita en la importància que té per a França "l'estabilitat, seguretat, sobirania i integritat del Líban". Per a l'executiu de Macron, el Líban, antic protectorat francès a l'Orient Mitjà, és clau per a l'estabilitat de la regió, tenallada per la guerra de Síria i per la rivalitat entre l'Iran i l'Aràbia Saudita.

S'espera que Hariri deixi l'Aràbia Saudita en direcció a França en les pròximes 48 hores. Segons fonts pròximes al primer ministre, Hariri viatjaria després a Beirut per presentar oficialment la seva dimissió. Segons fonts del Palau de l'Elisi citades pel canal BFMTV, la visita del mandatari libanès a França es perllongaria durant alguns dies, però no s'ha especificat quants.

A principis de setmana Hariri va anunciar per Twitter que el seu retorn es podria produir "abans de dijous" i va aclarir que la seva família "es quedarà al seu país, al regne de l’Aràbia Saudita". "Vull repetir i assegurar que estic mil vegades bé, i que tornaré, si Déu vol, al meu estimat Líban, ja ho veureu", va afirmar Hariri en un altre missatge.

El sunnita Saad Hariri, fill de l'exmandatari assassinat Rafic Hariri, va anunciar el 4 de novembre per sorpresa la seva dimissió des de Riad i va al·legar un complot de la milícia xiïta Hezbol·lah i l’Iran -aliats- per atemptar contra la seva vida. Hariri es trobava en el seu segon mandat al Líban, del qual només havien transcorregut uns mesos.