Hariri assegura des de l'Aràbia Saudita que tornarà "molt aviat" al Líban

El primer ministre libanès, Saad Hariri, va assegurar el passat diumenge des de l'Aràbia Saudita que la seva decisió de romandre fora del Líban respon als interessos del país i ha promès que tornarà "molt aviat".

En la primera entrevista que ha concedit després de la seva dimissió, el passat 4 de novembre, Hariri va admetre que presentar la seva renúncia des d'un altre país "no és la manera usual de fer-ho". Una decisió que va justificar per raons de seguretat personal i per alertar als libanesos que "estan en perill", segons les seves pròpies paraules.

En l'entrevista amb la televisió libanesa Al Mustaqbal (Futur), Hariri va defensar que es troba en "un regne lliure" que pot abandonar en qualsevol moment. Unes paraules que arriben després que s'hagi acusat l'Aràbia Saudita de retenir-lo en contra de la seva voluntat.

En aquest sentit Hariri va assegurar que no vol que la seva família torni a viure "el que jo vaig viure quan el meu pare va ser assassinat amb un cotxe bomba a Beitut el 2005". Així mateix va assenyalar que el seu objectiu és "crear una xarxa de seguretat personal" per protegir-se davant possibles atacs de forces lleials al govern sirià i a grups islamistes radicals com l'EI.

Enmig de la disputa entre l'Aràbia Saudita i l'Iran

Una altra de les qüestions que va abordar el mandatari libanès és la disputa que mantenen en aquests moments les dues principals potències de la zona: l'Aràbia Saudita i l'Iran.

Pel que fa als perills que corre el Líban, Hariri va assegurar que s'estava preparant un pla per ficar el Líban en els eixos de conflicte que envolten el seu país, segons ell, "per ordres iranianes". Així doncs, Hariri va deixar clar que l'Aràbia Saudita no ha intervingut en els assumptes del Líban des que va accedir al càrrec a finals del 2016.

Per contra, el primer ministre sí que va advertir a Teheran que "no acceptarem la intervenció de l'Iran al Líban ni als països àrabs". En aquest sentit Hariri va afegir que el seu objectiu és lluitar per afavorir els interessos del Líban i de la unitat nacional.

Una declaració que està relacionada amb el pacte de govern amb el moviment xiïta Hizbulá, que li va permetre ser nomenat primer ministre. "No estic en contra de Hizbulá com a partit polític, però no es pot permetre que sabotegi el Líban", va afegir Hariri.

A més va afegir que el moviment recolzat per l'Iran "ha d'entendre que l'interès del Líban és mantenir relacions amb tots els països de la zona".