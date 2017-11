Hariri retorna al Líban però no aclareix per què va dimitir

Saad Hariri ha tornat com el fill pròdig al Líban. Després d’aterrar a Beirut en el seu jet privat dimarts a la nit, el premier libanès va fer una parada a la tomba del seu pare, l’ex primer ministre assassinat, Rafiq Hariri, al costat de la plaça dels Màrtirs, al centre de la ciutat. Allà l’esperava un petit seguici de dones i desenes de periodistes per prendre les primeres imatges del líder polític.

Tan sonat ha sigut el retorn, que ahir Hariri va robar tot el protagonisme al Dia de la Independència (la festa nacional del Líban), i va convertir aquest 22 de novembre en el Dia de Hariri. Totes les mirades es van dirigir a la tribuna on van seure el president del Líban, Michel Aoun; Hariri (en condició de cap de govern), i el president del Parlament, Nabih Berri. Tot i els esforços d’aparentar normalitat, es respirava indiferència entre els tres dirigents, que observaven atents les acrobàcies aèries al cel.

Abans de reunir-se amb els seus simpatitzants, Hariri i Berri van acompanyar el president Aoun al palau presidencial de Baabda, on van mantenir una reunió a tres bandes. Mentrestant, al centre de Beirut, desenes de milers de libanesos amb banderes blaves del Moviment del Futur (el partit de Hariri) es congregaven a les portes del Gran Serrallo, el palau de govern, a l’espera de poder veure el seu líder.

La rocambolesca renúncia del primer ministre libanès ha fet un gir de 180 graus després que el president libanès li demanés suspendre la seva dimissió a l’espera de futures negociacions entre els diferents grups polítics.

“El president Aoun ha proposat obrir una taula de negociacions per discutir el futur de Hariri i del Líban”, va indicar a l’ARA el parlamentari Kazm Kheir, del Moviment del Futur. “Hariri ha de seguir com a primer ministre. Ell representa la unitat, sense Hariri no hi haurà pau ni estabilitat. Ell ha aconseguit mantenir el Líban fora dels conflictes regionals, i està en contra de les ingerències de Hezbol·lah a Síria, l’Iraq i el Iemen”, va subratllar Kheir.

Les condicions

Una font pròxima a les negociacions entre el president Aoun i el primer ministre va indicar a aquest diari que Hariri posa com a condició per tornar a ser cap de govern que “Hezbol·lah retiri els seus milicians de l’Iraq i Síria, i deixi d’atacar verbalment l’Aràbia Saudita”.

Precisament, l’acostament o la tolerància del govern libanès respecte a Hezbol·lah podria haver sigut el motiu principal pel qual Hariri va ser “cridat a consultes” a Riad, on va anunciar la seva inesperada dimissió el 4 de novembre.

Els adversaris del primer ministre libanès, que té nacionalitat saudita, l’acusen de ser un “titella” de l’Aràbia Saudita. I no en va. La carrera política de Hariri ha sigut finançada pel regne saudita, que té interessos al Líban i busca contrarestar el poder de facto de la milícia proiraniana Hezbol·lah, que controla des de les decisions polítiques a les militars al país del cedre.

Centenars d’adolescents musulmans sunnites amb fotografies i pancartes de Hariri van prendre els carrers ahir al centre de Beirut. “Donem la nostra sang, la nostra vida per tu, Hariri”, cridaven. En aquest país profundament dividit per les confessions religioses, els líders polítics són una espècie de senyors feudals.

“Hariri, igual que el seu pare, dona suport als palestins al Líban, perquè som musulmans sunnites”, va declarar el Hassan, un jove refugiat palestí de Sidó, al sud del Líban, que es va traslladar a Beirut per mostrar el seu suport al primer ministre. “Hariri és un símbol d’unitat. Cristians, musulmans, tots units, menys els xiïtes”, va indicar per la seva banda René Juri, un partidari cristià del Moviment del Futur.

Vestit amb una jaqueta informal, el milionari primer ministre, ofegat pels deutes, va proclamar des del balcó de la seva residència oficial que es quedarà al país per formar “la línia de defensa del Líban, la seva estabilitat i la seva identitat àrab”. “El Líban és el primer, per sobre de qualsevol cosa”, va exclamar davant l’entusiasme dels seus seguidors i sense aclarir els dubtes sobre la seva renúncia.