Hiroshima commemora l'atac nuclear i alerta del risc que es torni a repetir

Avui fa 73 anys que va caure a Hiroshima la bomba d'urani 'Little Boy' llançada pels EUA. Tres dies més tard, un segon artefacte impactaria contra Nagasaki. Japó es va convertir així en l'únic país atacat amb armes atòmiques. Hiroshima ha recordat avui l'aniversari de l'atac i ha alertat sobre noves tensions nuclears globals i els riscos que una tragèdia semblant pugui repetir-se.

"Quan la humanitat deixa de veure la realitat i s'oblida de la història pot repetir un terrible error", ha afirmat l'alcalde de la ciutat, Kazumi Matsui, als actes de commemoració. Matsui, que ha xifrat les armes nuclears al món en 14.000, diu que hi ha hagut un rebrot del nacionalisme i de noves tensions nuclears que recorden a les que hi havia durant la Guerra Freda. Per això ha subratllat la importància del tractat per prohibir les armes nuclears que va adoptar l'Assemblea General de l'ONU el 7 de juliol del 2017, però que no ha sigut ratificat per les potències atòmiques –tampoc pel Japó.

Aquest tractat va ser descrit com una "fita històrica" per l'alcalde d'Hiroshima, que ha elogiat els esforços per acabar amb les tensions generades per Corea del Nord. "Esperem que la pau a la península coreana s'aconsegueixi a través del diàleg", ha dit Matsui.

Per la seva banda, el primer ministre japonès, Shinzo Abe, ha demanat redoblar els esforços globals per aconseguir un món sense armes atòmiques i ha defensat els tres principis que promou el Japó sobre les armes nuclears: no tenir-ne, no produir-ne i no comprar-ne.

140.000 morts i 150.000 supervivents

Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci a l'hora que va caure la bomba, que va causar 140.000 morts. Actualment hi ha 150.000 supervivents a aquest atac. El pròxim dijous la commemoració es traslladarà a Nagasaki, i hi participarà el secretari general de l'ONU, António Guterres.