Hollande passa comptes amb Macron en el seu primer aniversari a l’Elisi

François Hollande ha tornat a l’esfera mediàtica per donar lliçons, principalment, a Emmanuel Macron. Avui surt a la venda el primer llibre de l’expresident francès, Les lliçons del poder (editorial Stock), quan es compleix gairebé un any del final del seu mandat i el primer aniversari de Macron a l’Elisi. Primera lliçó, primer dard: “Quan es passa per la negociació, la concertació, s’arriba a un resultat. Quan es passa a la força, es pot guanyar. Però es perd credibilitat, legitimitat”.

De fet, si alguna cosa posa de relleu aquest llibre és el ressentiment d'Hollande cap a l’actual president francès. “El meu principi amb Emmanuel Macron, i altres [...] és confiar”, va dir Hollande ahir en una entrevista a France 2 en 'prime time'. És la primera que concedeix des del maig de l’any passat, quan va haver-hi el traspàs de poders entre els dos homes. La frase de l’expresident implica, voluntàriament, que el seu successor no és de fiar. “La confiança és indispensable i les relacions humanes han d’estar basades en aquest principi”, va afegir Hollande. De fet, molts van parlar de traïció l’estiu del 2016 quan Macron, llavors ministre d’Economia, va presentar la seva dimissió a Hollande. “Si no hagués estat seduït [per Macron], no l’hauria escollit com a conseller ni després com a ministre”, va confessar ahir l’expresident. Hollande, considerat com el mentor polític de l’actual cap d'estat, no es va estar de dir, però, que abans que ell l’elegís, Macron “era un total desconegut”.

Macron va pel seu compte

En un passatge del llibre, l’expresident narra la seva última reunió amb Macron d’aquesta manera: “M’anuncia que vol recuperar la seva llibertat. Li pregunto què farà si em declaro [candidat a la presidència]”, escriu Hollande. El llavors ministre d’Economia “entra en una exposició artificiosa sobre una «oferta política » que expressa més vergonya que ambigüitat”, continua l’expresident. “Aquell dia vaig entendre que Emmanuel Macron no s’inscriu en la història de l’esquerra, ni de la socialdemocràcia, tampoc d’una recomposició que podria prefigurar una coalició progressista. Va pel seu compte. Va crear una empresa [el moviment En Marxa, avui reconvertit en el partit La República en Marxa] i vol portar-la com més lluny millor”, analitza Hollande al llibre.

Tant és així que, implícitament, defineix l’exercici del poder de Macron com a monàrquic. “Jo defenso una concepció que, sense ser feble, no és monàrquica”, escriu Hollande.

Al final de l’entrevista d’ahir, la periodista va preguntar a Hollande si hauria pogut vèncer Macron a les últimes eleccions presidencials. “Hauria pogut, però no vaig voler fer-ho”, li va respondre l’expresident més impopular de la Cinquena República. Si bé Hollande té actualment poc pes entre l’esquerra francesa, el socialista és, sens dubte, una pedra a la sabata per a Macron. Després d’un any de silenci, l’expresident sembla disposat a aigualir el primer aniversari del mandat del seu successor multiplicant les seves aparicions als mitjans francesos durant aquesta setmana.

La rèplica de Macron, a qui se li acumula la feina amb les múltiples protestes de diferents sectors a França, no serà poca cosa. El seu equip li ha organitzat dues entrevistes televisades, també aquesta mateixa setmana: la primera serà demà, a la una del migdia, i una altra diumenge al vespre.

El llibre, que Hollande ha escrit a mà en tres mesos, també inclou “remordiments” com el de la retirada de la nacionalitat francesa als binacionals condemnats per terrorisme. “Vaig subestimar l’impacte emocional” d’aquest article, al qual finalment va haver de renunciar per falta de suport. “Encara avui estic segur que la nostra decisió no amenaçava les llibertats públiques [...], però en democràcia no n'hi ha prou tenint raó, sinó que també s’ha de convèncer”.