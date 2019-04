Un tribunal de Hong Kong troba culpables nou activistes de la Revolució dels Paraigües

Nou destacats activistes de l'anomenada Revolució dels Paraigües, que va mobilitzar milers de persones el 2014 per exigir avenços democràtics a Hong Kong, han estat declarats culpables aquest dimarts de càrrecs com incitació, conspiració i alteració de l'ordre públic. S'exposen a penes de fins a set anys de presó per cada delicte.

Benny Tai, Chan Kin-man, Chu Yiu-ming, Tanya Chan, Shiu Ka-chun, Raphael Wong, Tommy Cheung, Eason Chung i Lee Wing-tat són condemnats per delictes com "causar disturbis a través de l'obstrucció il·lícita de llocs públics" o "incitar i mobilitzar manifestants a alterar l'ordre públic" quan van començar les protestes, que van durar 79 dies. Tai, professor de Dret, Kin-man, professor de Sociologia i el pastor baptista Yiu-ming són considerats els tres principals dirigents del moviment.

Segons el tribunal, l'objectiu dels activistes era "obligar les autoritats a respondre a les seves demandes polítiques" i per això s'enfronten a sentències de fins a set anys de presó per cada càrrec, tot i que encara no s'ha imposat cap pena.

Benny Tai, un dels cofundadors del moviment, va dir abans d'entrar al tribunal que estava "molt tranquil", i ho va dir davant de centenars de simpatitzants congregats que portaven paraigües grocs, cosa que el va "emocionar", recull el diari local 'South China Morning Post'.

651x366 Un grup d'activistes es manifesta davant del tribunal. / ALEX HOFFORD / EFE Un grup d'activistes es manifesta davant del tribunal. / ALEX HOFFORD / EFE

"No ens rendirem"

"No importa el que passi, confio que molts de nosaltres seguirem lluitant per la democràcia. Persistirem, no ens rendirem", va assegurar Tai davant els simpatitzants, els quals van corejar consignes com "Desobediència civil sense por" o "Volem un veritable sufragi universal".

L'organització de drets humans Human Rights Watch (HRW) ha denunciat que el veredicte envia un missatge "terrible" perquè "animarà el Govern de Hong Kong a processar activistes més pacífics, cosa que frenarà encara més la llibertat d'expressió a Hong Kong". Amnistia Internacional també ha condemnat el veredicte i ha advertit que el procés judicial ha sigut "un atac" a les llibertats que "augmentarà les tensions polítiques" a la regió.

Segons HRW, uns 200 manifestants han sigut processats fins ara per la seva participació en el moviment social i desenes han estat condemnats per diferents càrrecs, com reunió il·legal, possessió d'armes ofensives i assalt comú.

El fiscal Andrew Bruce va argumentar al novembre, quan va començar el judici, que els imputats havien comès actes "irraonables" i que els gairebé tres mesos d'ocupació de carrer van causar "interrupcions" i "van afectar els drets d'altres persones".

HRW ha denunciat en diverses ocasions que des d'aquestes protestes del 2014 els governs de Hong Kong i la Xina han restringit cada vegada més les llibertats civils. Un exemple del deteriorament de les llibertats va ser la il·legalització, el 24 de setembre de l'any passat, del Partit Nacional de Hong Kong, un moviment sense representació parlamentària que advocava obertament per independitzar l'excolònia britànica de la resta de la Xina.