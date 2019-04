Hongria podrà retirar la custòdia als pares que no vacunin els seus fills

A Hongria, des d'aquest divendres, la justícia podrà retirar la custòdia dels pares que decideixin no vacunar els seus fills menors d'edat. Així ho ha sentenciat el Tribunal Constitucional del país europeu, que ha concretat que la retirada de custòdia seria temporal i no definitiva, i sempre que els pares de les criatures no al·leguin un motiu de pes per justificar el fet de no vacunar-los.

"Es pot limitar el dret dels pares a l'educació en cas de negació de la vacunació obligatòria sense un motiu justificat", ha assegurat el tribunal, que ha afegit que la separació del menor de la família seria "en cas extrem".

Segons el Constitucional, la protecció i la cura dels menors és principalment una obligació dels pares, però en segon lloc també ho és de l'Estat. "L'obligació de vacunar és indispensable per assegurar la protecció de la societat contra les malalties i epidèmies", ha reiterat més d'un cop la justícia hongaresa.

I és que, fa uns mesos, la polèmica va créixer arran d'un cas d'uns pares que, tot i la pressió dels metges, van negar-se a vacunar el seu fill, nascut el 2015, i també havien refusat qualsevol tipus d'assistència durant el part.

Hongria no és l'únic país on la vacunació dels nens ha generat controvèrsia. Els últims mesos Itàlia també ha viscut episodis similars, tot i que de no tanta magnitud: el ministeri de Salut del país s'ha oposat diverses vegades a les proclames del moviment antivacunes.