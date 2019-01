Huawei castiga dos treballadors per haver tuitejat des d'un iPhone en plena guerra comercial

La gran empresa tecnològica xinesa Huawei ha castigat dos treballadors seus que van publicar dos tuits al perfil oficial de la marca des d'un dispositiu de la competència, un iPhone de la nord-americana Apple. Els empleats van desitjar el bon any nou en un tuit que van escriure des d'un iPhone, tal com delata el mateix contingut del missatge: "Via Twitter per iPhone".

Huawei apparently tweeted "happy new year" from an iPhone then quickly deleted it.



China's internet definitely noticed https://t.co/579NOug83I pic.twitter.com/oRmebVeEkU — Tanner Brown (@luoshanji) 2 de gener de 2019





Els treballadors han rebut un càstig sever en tots dos casos. Un no podrà optar a un ascens aquest any, i a l'altre li reduiran el sou i patirà un descens de rang laboral, segons ha indicat la companyia asiàtica en una circular interna.



Encara que la gran tecnològica va esborrar la publicació a Twitter, molts usuaris van fer una captura de pantalla per compartir-la a les xarxes socials. La mateixa companyia ha lamentat en un comunicat que aquestes imatges "han afectat negativament la reputació de la marca de telèfons intel·ligents Huawei".



Però l'error té una explicació tècnica que va més enllà d'un descuit. La companyia ha explicat que l'errada es va produir dins l'empresa subsidiària, Sapient, que no es va poder connectar a la xarxa privada virtual, un mecanisme utilitzat a la Xina per saltar-se la censura cibernètica que bloqueja les pàgines de Twitter, Facebook o Google, per fer tuits des d'un ordinador. Els treballadors van utilitzar una targeta SIM de Hong Kong –amb la qual sí que es pot enviar aquest tipus de contingut perquè esquiven la censura– i van utilitzar un iPhone per piular el missatge.

Per això, Huawei ha culpat Sapient d'aquest error, que ha donat una mala imatge de la companyia, i s'ha limitat a justificar el càstig dels seus treballadors del departament de relacions públiques per una "mala gestió de les vendes".

Enfrontament tecnològic i diplomàtic

De fet, la polèmica agafa la tecnològica Huawei immersa en un enfrontament diplomàtic entre la Xina i els Estats Units, després que Washington demanés la detenció de la seva directora financera, Meng Wanzhou. Va ser l'1 de desembre passat, quan Wanzhou va ser retinguda a l'aeroport de Vancouver per les autoritats canadenques.

Això va provocar una onada de suport a la gran tecnològica entre els ciutadans asiàtics, a la vegada que va desencadenar una allau de protestes contra la nord-americana i multinacional Apple. De fet, Apple va revisar a la baixa els seus ingressos per al primer trimestre del seu any fiscal a causa de la caiguda dels ingressos a la Xina.