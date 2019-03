Imatges de satèl·lit mostren la reconstrucció d'un centre de llançament de míssils a Corea del Nord

Corea del Nord està reconstruint un centre de llançament de míssils que havia estat parcialment desmantellat com a gest de bona voluntat després de la primera trobada de Donald Trump i Kim Jong-un, el juny del 2018.

Imatges de satèl·lit mostren que els treballs de reconstrucció haurien començat poc després del fracàs de la segona cimera entre els dos líders, la setmana passada a Hanoi. El secretari de seguretat nord-americà, John Bolton, va advertir que si el règim de Pyongyang no es desfà de les armes nuclears els Estats Units augmentaran les sancions econòmiques.

651x366 Imatge d'arxiu del lloc de llançament de míssils de Sohae, el 2012. / PEDRO UGARTE / AFP Imatge d'arxiu del lloc de llançament de míssils de Sohae, el 2012. / PEDRO UGARTE / AFP

"El president Trump ha sigut molt clar: si no volen desarmar-se no s'alleujaran les demolidores sancions econòmiques que se'ls han imposat, i de fet ens plantejarem incrementar-les", ha dit Bolton en declaracions a la cadena FOX.

Després que els serveis secrets sud-coreans informessin de l'inici dels treballs de reconstrucció al centre de Sohae, dues webs independents d'investigació van publicar les imatges de satèl·lit en què es mostra com s'ha reconstruït una estructura mòbil que s'havia fet servir per col·locar vehicles de llançament espacial en una plataforma de llançament i una grua. També sembla que s'ha reconstruït una plataforma que s'havia fet servir per llançar míssils.

651x366 Imatge de satèl·lit del lloc de llançament de Sohae del web Beyond Parallel. / REUTERS Imatge de satèl·lit del lloc de llançament de Sohae del web Beyond Parallel. / REUTERS

Els analistes destaquen que de les imatges no es pot deduir que es puguin llançar míssils des de la instal·lació de manera imminent. Des de Sohae no s'han llançat mai míssils balístics intercontinentals, però com que la tecnologia en alguns casos és comuna, el Consell de Seguretat de l'ONU ha prohibit a Corea del Nord els llançaments espacials.

La cimera de Hanoi es va acabar de manera abrupta sense cap acord després que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, exigís l'aixecament de totes les sancions, una condició a què Trump es va negar. Amb tot, Kim s'hauria compromès a no fer més proves d'armes nuclears ni de míssils. Per la seva banda, Washington tampoc portaria a terme maniobres conjuntes amb Corea del Sud. D'aquesta manera s'havia de mantenir l''statu quo' aconseguit a la primera cimera de Singapur.