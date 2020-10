Els cinc membres d'una familia kurda s'ofeguen al canal de la Mànega

Cinc integrants d'una mateixa família de migrants kurds han mort ofegats a les aigües del canal de la Mànega mentre intentaven creuar-lo a primera hora de dimarts des de les costes de França fins al Regne Unit. Els cinc membres d'aquesta família, originària de la ciutat de Sardasht, a l'Iran, estan entre les set persones que es tem que hagin perdut la vida en el pitjor desastre d'aquestes característiques a la zona, que també per primera vegada implica la mort de nens.

Segons diferents mitjans d'informació kurds, els morts són Rasoul Irannazhad, el pare, un treballador de la construcció de 35 anys; Shewa Mohammed Panahi, la mare, de 25 anys, i els tres fills de la parella: Anita, Armin i Artin, de 9 i 6 anys i 15 mesos respectivament.

Els Irannazhad havien arribat a Itàlia des de Turquia amb vaixell abans d'acabar a França després de demanar diners prestats a altres membres de la família per pagar el viatge, segons han relatat uns parents als mateixos mitjans kurds, citats per diferents diaris britànics en les seves edicions en línia.

Les autoritats franceses, que han abandonat cap esperança de trobar més supervivents, havien assegurat ahir dimarts que quatre persones, inclosos dos nens petits, havien mort quan l'embarcació en què navegaven es va enfonsar davant de les costes de Dunkerque. Una dotzena més de migrants que hi viatjaven van ser traslladats a un hospital, on encara ara es recuperen.

L'embarcació va bolcar després de salpar en condicions de fort vent al canal de la Mànega i amb temperatures de l'aigua molt baixes. Un vaixell salvavides, un altre de militar de la Marina francesa, un altre del servei de duanes, un pesquer i un helicòpter de la policia belga van participar en l'operació de recerca i rescat.

Alain Ledaguenel, el responsable del servei de guardacostes francès (SNSM en les sigles en francès) a Dunkerque, ha dit que, ateses l'alçada de les onades, el vent i la temperatura de l'aigua, l'embarcació on anaven els migrants era una trampa mortal: "Estava sobrecarregada i segurament va bolcar perquè una onada la va colpejar de costat".

Diferents organitzacions humanitàries, entre d'altres Save The Children, han denunciat l'actual sistema de sol·licitud d'asil i han demanat un pla conjunt de Londres i París per garantir la seguretat de les famílies vulnerables abans que "el canal de la Mànega es converteixi en un cementiri per a nens".