Imputats 12 agents russos per ‘hackejar’ Hillary Clinton

El vice fiscal general nord-americà, Road Rosenstein, acusa una dotzena d’oficials de la intel·ligència russa de hackejar la campanya presidencial del 2016 que la demòcrata Hillary Clinton va perdre contra Donald Trump. Rosenstein també els va acusar d’haver interferit en el comitè nacional demòcrata i en el comitè de campanya congressional demòcrata amb l’objectiu d’ajudar Trump a guanyar els comicis.

L’acusació forma part de la investigació dirigida pel fiscal especial, Robert Mueller, que pretén destapar la ingerència de Rússia durant la campanya de les presidencials del 2016. L’anunci és doblement significatiu perquè arriba només tres dies abans de l’esperada trobada entre Donald Trump i el president rus, Vladímir Putin, que s’han de veure a Hèlsinki.

Robar informació de votants

Segons va detallar Rosenstein, la inculpació inclou fins a nou càrrecs de conspiració dels funcionaris d’intel·ligència russos contra els Estats Units, blanquejament de diners, intents d’accedir a les juntes electorals estatals o d’haver robat informació a 500.000 votants, tot i que no hi ha proves que “la intervenció dels agents afectés el resultat” de les eleccions. En aquest cas, els càrrecs anunciats ahir per Rosenstein feien referència als funcionaris del servei d’intel·ligència militar creat pel Kremlin el 2016 i conegut com a GRU. Malgrat tot, Moscou ha reiterat diverses vegades que el seu govern no ha tingut cap paper en aquest entramat.

“Una caça de bruixes”

Just quan Rosenstein comunicava els càrrecs, durant una roda de premsa al departament de Justícia, a Washington, Donald Trump estava reunit amb la reina Elisabet II a Londres. “Aconseguir eleccions lliures i justes no és fàcil i sovint hi ha polèmica. A més, sempre hi ha adversaris que treballen per intensificar les diferències internes, generar confusió i dividir-nos”, va assegurar Rosenstein. “Mentre estiguem units en el nostre compromís pels valors compartits i consagrats a la Constitució, [ells] no tindran èxit”, va continuar dient el vice fiscal general.

Com si hagués endevinat les intencions del fiscal, només unes hores abans de l’anunci de Rosenstein Trump va dir en una compareixença al Regne Unit que la investigació de l’equip de Mueller estava frenant els seus esforços per acostar-se a Putin. “Crec que estan intentant perjudicar-nos. Jo diria que és una caça de bruixes, una caça de bruixes intencionada”, va dir Trump. “Això està ferint el nostre país, i també les nostres relacions amb Rússia”, va afegir el líder nord-americà.

El fiscal, però, ja ha presentat més d’un centenar de càrrecs criminals contra 32 persones i tres companyies. Entre les persones acusades anteriorment hi ha catorze russos i tres assessors de Trump que ja s’han declarat culpables.