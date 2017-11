Una falsa alarma provoca pànic a Oxford Street i el tancament de dues estacions del metro de Londres

Una falsa alarma poc abans de dos quarts de cinc d'aquesta tarda, hora local a Londres, ha causat pànic a la zona d'Oxford Street, al centre de la ciutat. Dues estacions del metro de la capital britànica, la de la mateixa Oxford Circus i la propera, Bond Street, han estat tancades i la zona s'ha evacuat. Per moments, s'han registrat corredisses de gent. Policia fortament armada ha respost en molt pocs minuts a les primeres informacions que suggerien que s'havia produït un tiroteig. Al mateix temps, tota la zona, molt concorreguda a causa de la celebració comercial del Black Friday, s'ha buidat completament de gent, en el que sens dubte és un dels dies amb més activitat de l'any.

Alguns grans magatzems i moltes de les botigues dels voltants han tancat les portes amb els clients a dins. Tothom ha seguit les instruccions de la policia.

Una hora després que es registrés la primera presència de forces de seguretat al centre, Scotland Yard ha difós un comunicat en què assegura que no ha trobat cap prova que s'hagin disparat trets i que hi hagi ferits o cap persona sospitosa.

We have not located any trace of suspects, evidence of shots fired or casualties. Officers still on scene. If you are in a building stay there, if you are on the street in #OxfordStreet leave the area. Officers continue to search the area. More updates as soon as we have them