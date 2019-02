Un incendi en un hotel de Nova Delhi deixa almenys 17 morts

Aquest dimarts a la matinada s'ha produït un incendi a l' Hotel Arpit Palace, que ha deixat almenys 17 víctimes mortals i tres ferits. El Servei de Bombers de Nova Delhi ha aconseguit controlar el foc casi quatre hores després que comencés el desastre.

L'hotel, al barri de Karol Bagh, havia estat reservat tot per una família que havia acudit a la capital de l'Índia per assistir a una cerimònia. L'incendi ha començat cap a les 4:34, hora local (00:04 a Barcelona) i s'ha controlat cap a les 8:00 (03:30 a Barcelona).

Segons Shyam Prakash Singh, cap del Servei de Bombers de Nova Delhi, s'han necessitat 22 vehicles de bombers per aturar l'incendi. De moment, les autoritats desconeixen per què s'ha produït el foc, si bé han confirmat que entre els morts hi ha un menor d'edat i quatre dones.

El ministre de Sanitat del govern de Delhi, Satyendar Jain, ha publicat un tuit en què denuncia que "hi ha hagut violacions visibles de la llei" durant la construcció de l'hotel. Explica que s'hi han construït sis plantes, incloent-hi un pis temporal, en lloc de les quatre permeses. El ministre ha ordenat una inspecció de les mesures contra incendis en edificis d'aquesta àrea.

Fire in Karol Bagh hotel. 17 causalities 2 injured. Magistrate enquiry ordered. Visible violations of building bye laws, building constructed 6 stories including one temporary floor instead of permissible 4 floors. Ordered fire inspection of buildings in the area. pic.twitter.com/5m3HU5nSL0





D'altra banda, el primer ministre de l'Ìndia, Narendra Modi, també ha publicat un tuit en què expressa el condol a les famílies de les víctimes mortals i desitja una ràpida recuperació dels ferits.

Deeply saddened by the loss of lives due to a fire at Karol Bagh in Delhi.



I convey my condolences to the families of those who lost their lives.



May the injured recover soon: PM @narendramodi