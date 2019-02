L'Índia bombardeja bases insurgents al Pakistan

La forces aèries índies han bombardejat aquest dimarts campaments insurgents situats en territori del Pakistan, com a represàlia del govern de Nova Delhi per l'atemptat que va matar 42 policies al Caixmir indi i que va ser reivindicat pel grup terrorista Jaish-e-Mohammad (JeM), amb base al Pakistan.



Els caces indis "han atacat de matinada el campament d'entrenament més gran del JeM a Balakot", localitat del Caixmir administrada pel Pakistan, segons ha informat en roda del premsa el secretari d'Exteriors de l'Índia, Vijay Keshav Gokhale, que assegura que en l'operació han estat "eliminats" molts terroristes del JEM, a més de "comandants d'alt rang i grups de jihadistes que estaven rebent entrenament per cometre atacs".



Gokhale, que s'ha limitat a llegir un comunicat sense respondre a preguntes, ha assegurat que l'atac s'ha dut a terme després de rebre "informació fiable d'intel·ligència" que assenyalava que "el JeM estava planejant altres atacs terroristes suïcides en diverses parts del país, i que els 'fidayeen' [guerrillers] jihadistes estaven sent entrenats per a aquest propòsit". "Davant el perill imminent, un atac preventiu era absolutament necessari", ha afirmat.

Segons el ministre, les instal·lacions destruïdes a Balakot aquest matí estaven dirigides per Maulana Yousuf Azhar, àlies Ustad Ghouri, cunyat del líder del JeM, Masood Azhar.

El govern indi assegura que ha hagut d'intervenir en territori del Pakistan davant de la passivitat d'Islamabad en aquest assumpte. "El Pakistan no ha dut a terme accions concretes per desmantellar la infraestructura dels terroristes en territori pakistanès", ha lamentat el ministre, que ha emplaçat el govern pakistanès a "estar a l'altura del seu compromís i actuar per desmantellar tots els campaments" terroristes que hi ha al seu territori.

Però el bombardeig indi no ha fet més que elevar la tensió entre els dos països, que havia escalat ja després de l'atemptat al Caixmir del 14 de febrer passat, reivindicat pel JeM, i en què van morir 42 policies.

El Pakistan ha acusat aquest dimarts l'Índia de violar el seu espai aeri amb caces de combat, tot i que ha assenyalat que els bombardejos no han causat danys ni víctimes civils i ha admès al mateix temps que Delhi té dret a donar resposta a la "greu agressió" patida.

Indian aircrafts intruded from Muzafarabad sector. Facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 26 de febrer de 2019





"Davant d'una efectiva i oportuna resposta de les forces aèries del Pakistan, [els caces indis] han descarregat una càrrega mentre s'escapaven, que ha caigut a Balakot. No hi ha víctimes ni danys", afirmava al seu compte de Twitter el portaveu de l'exèrcit pakistanès, el major general Asif Ghafoor.