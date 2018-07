L'Índia ordena una inspecció als centres de la mare Teresa de Calcuta per suposat tràfic de bebès

El govern de l'Índia h a ordenat una "inspecció" de tots els centres de les Missioneres de la Caritat, de l'ordre de la mare Teresa de Calcuta, després que a principis d'aquest mes una treballadora de l'organització fos arrestada per vendre un bebè a l'est del país. En aquell cas, les autoritats de l'estat de Jharkhand van tancar un dels refugis per a dones solteres embarassades i van detenir una de les monges i una treballadora social per vendre un nadó de 14 dies per unes 120.000 rupies (uns 1.740 dòlars).

"He ordenat una inspecció de totes les organitzacions de les Missioneres de la Caritat", ha dit aquest dimecres als periodistes la ministra de Desenvolupament de la Dona i el Nen, Maneka Gandhi, durant una conferència de ministres dels diferents estats de l'Índia. Mitjans locals calculen que l'ordre gestiona fins a 30 orfenats. Gandhi ha recordat que el 2015 les missioneres van deixar de facilitar adopcions perquè no estaven d'acord amb la llei de justícia juvenil aprovada llavors i que permet l'adopció per part de mares solteres i persones divorciades que s'han tornat a casar.

La cara fosca de la monja

La policia també ha afirmat que investiguen tres queixes més.

La portaveu de les Missioneres, Chandra Argawal, ha dit en declaracions a Efe que desconeixia el cas de Ranchi i ha assegurat que mai havia sentit a parlar de la venda de nens "en 50 anys d'associació" amb l'ordre de Santa Teresa de Calcuta.



La mare Teresa no era qui semblava

La mare Teresa de Calcuta va ser proclamada santa per l'església catòlica el 4 de setembre del 2016. El seu orde , que en lloc d'hàbit vesteix un sari (tradicional peça de roba femenina índia ) de color blanc amb bandes blaves, compta actualment amb unes 4.500 missioneres en més de 130 països.