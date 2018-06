L'Índia és el país més perillós del món per a les dones. L'alt risc de violència sexual i l'esclavitud laboral han fet que el país asiàtic encapçali aquest rànquing, fruit d'un estudi publicat per la Fundació Thompson Reuters. L'Afganistan i Síria, països en guerra, ocupen la segona i tercera posició, seguits de Somàlia i l'Aràbia Saudita.

La classificació està basada en les respostes de 550 experts en qüestions de gènere. Els Estats Units, en l'última posició de la classificació, són l'únic país occidental que apareix al llistat.

No és el primer cop que veu la llum un estudi d'aquestes característiques. El 2011 es va publicar una investigació similar que considerava que l'Afganistan, la República Democràtica del Congo, el Pakistan, l'Índia i Somàlia –per aquest ordre– eren els països més perillosos per a les dones.

Violacions i esclavitud

Sobta el salt de l'Índia en poc més de set anys: passa de la quarta posició a la primera. Segons el mateix informe, això és conseqüència de "la manca de mesures per fer front a l'amenaça que hi viuen les dones, malgrat que ja han passat més de cinc anys des que la violació i l'assassinat d'una estudiant en un autobús de Delhi va fer de la violència contra les dones una prioritat nacional". Aquest cas fa referència a una violació en grup d'una noia jove a finals del 2012, que va despertar una onada nacional de protestes.

De fet, molts activistes consideren que aquelles manifestacions van significar un punt d'inflexió en la sensibilització de la societat del país en la lluita contra la violència masclista. Des de llavors les denúncies per aquest tipus d'abusos s'han multiplicat: han crescut un 83% entre 2007 i 2016. Però els casos no paren de repetir-se. Fa uns dies cinc joves activistes van ser segrestades i violades per un grup de nois. Els agressors van gravar la violació amb els telèfons mòbils.

Les dades en aquest país són significatives. Segons l'Oficina Nacional de Registre Criminal, uns 100 casos de violència sexual són registrats cada dia. 700 en una setmana. Aproximadament, 2.800 en només un mes.

A més a més, segons l'estudi –que ha analitzat la situació de les dones en les 193 nacions de l'ONU–, en els últims anys l'esclavitud, sexual i domèstica, de les dones també ha crescut en aquest país.