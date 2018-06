El govern dels EUA busca instal·lacions militars per acollir els nens separats de les seves famílies

L'Exèrcit nord-americà podria acabar acollint milers dels nens immigrants no acompanyats en custòdia dels Estats Units, entre ells els que han sigut separats de la seva família. El departament de Salut i Serveis Humans del govern nord-americà ha sol·licitat al Pentàgon que "determini les seves capacitats per proveir fins a 20.000 llits temporals per a menors immigrants no acompanyats" en instal·lacions militars.

El departament de Salut, de fet, ja ha valorat tres bases militars situades a Texas i està pendent de revisar-ne una altra a Arkansas, seguint recerca d'espais per acollir tots els nens que han quedat sols a causa de la política de "tolerància zero" de Donald Trump, que deté tothom qui passa il·legalment la frontera.

Des de la Unió Americana de Llibertats Civils (ACLU) xifren en prop de 4.000 els menors que han passat per aquest trauma, perquè les separacions feia mesos que havien començat. L'enduriment de la política anunciada a principis de maig pel fiscal general dels EUA, Jeff Sessions, que va impulsar les detencions generalitzades, van disparar les separacions i, en només un mes, del 5 de maig al 9 de juny, 2.342 nens van ser separats dels seus pares quan aquests van ser detinguts a la frontera.

Els nens separats de les seves famílies són tractats com la resta de menors que passen la frontera no acompanyats per cap adult, i entren en el sistema legal de tutela dels Estats Units, enviats a albergs d'acollida per tot el país.

Mentrestant, els líders del Partit Republicà al Congrés dels EUA van decidir dijous al vespre ajornar la votació de les noves legislacions migratòries, previstes per a aquell dia, almenys fins a la setmana que ve, perquè els textos negociats no havien aconseguit prou suport per tirar endavant.

Tot i que els republicans asseguren que és un text de consens, la proposta s'ha elaborat sense cap aportació del Partit Demòcrata, només intentant acostar les posicions ja divergents dels sectors més conservadors i més progressistes dins del mateix Partit Republicà.

Amb tot, no s'ha aconseguit prou suport, i és previsible que el Partit Demòcrata bloquegi també la nova norma perquè s'oposa a imposar retallades a la immigració legal o a vincular els fons per al mur de Trump a la frontera amb el destí dels anomenats 'dreamers', els joves que van arribar als EUA com a menors d'edat i que Trump vol deportar. Els demòcrates han fet d'aquest col·lectiu el seu cavall de batalla i els republicans no semblen disposats a garantir que no seran deportats.

Continua sense estar clar què passarà ara amb tots aquests nens que han estat separats de la seva família, després que l' ordre executiva de Donald Trump hagi posat fi a les separacions. A partir d'ara, teòricament, els pares seran detinguts i processats per immigració irregular, però els nens podran quedar-se amb ells mentre estiguin sota custòdia policial.