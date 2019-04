Insurgents assalten un ministeri a Kabul i s'hi atrinxeren durant cinc hores

Por i corredisses aquest dissabte al centre de Kabul. Cinc insurgents han assaltat el ministeri d'Informació i Tecnologia, que és al bell centre de la capital, i s'han atrinxerat durant més de cinc hores a l'edifici, que és un dels més alts de la ciutat -té 18 plantes-, des d'on podien disparar de manera indiscriminada. La zona ha estat evacuada i s'ha recomanat a la gent no sortir de casa a un quilòmetre a la rodona del ministeri. L'atac s'ha saldat amb almenys dotze morts i vuit ferits, i ha tingut lloc dos dies després que s'hagin suspès les negociacions que el govern afganès havia de mantenir amb els talibans a partir d'aquest divendres. Els talibans, però, han negat l'autoria de l'atac.

L'assalt ha començat amb una gran detonació. Un insurgent ha fet esclatar una artefacte explosiu a l'entrada del ministeri cap a tres quarts de dotze del migdia, i la resta de terroristes han aprofitat aleshores per accedir a l'edifici. Després s'han produït intensos tirotejos.

651x366 Insurgents assalten un ministeri a Kabul i s'hi atrinxeren cinc hores / MOHAMMAD ISMAIL / REUTERS Insurgents assalten un ministeri a Kabul i s'hi atrinxeren cinc hores / MOHAMMAD ISMAIL / REUTERS

El canal de notícies afganès Tolo News ha emès imatges en què es podien veure diversos individus intentant fugir de l'edifici atacat a través de les finestres, després que les forces de seguretat habilitessin una escala mecànica fins al carrer. El govern s'ha congratulat d'haver aconseguit evacuar fins a 2.800 treballadors del ministeri d'Informació i Tecnologia, però també de dos altres pròxims.

De fet, l'atac ha tingut lloc en una zona especialment cèntrica de Kabul, on també hi ha un mercat i el conegut hotel de cinc estrelles Serena, que també ha estat assaltat en diverses ocasions. Les forces de seguretat han donat per controlada l'àrea a dos quarts de sis de la tarda.

El president afganès, Aixraf Ghani, ha condemnat "enèrgicament el brutal atac" a través d'un comunicat. "Atacant funcionaris i institucions públiques i generant por, els enemics de l'Afganistan demostren que el seu únic objectiu és la mort i el crim", deia l'escrit.

Representants del govern afganès i dels talibans havien de reunir-se aquest divendres a Doha, a la capital de Qatar, per començar unes possibles negociacions de pau. La trobada va quedar suspesa després que el govern d'Aixraf Ghani anunciés que tenia previst enviar a Doha una delegació de fins a 250 persones. Els talibans van respondre que allò era una reunió per negociar i no pas la invitació a un casament, i es van negar a trobar-se amb una delegació tan nombrosa.