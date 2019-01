Interroguen un noi de 19 anys pel ciberatac massiu a Alemanya

La policia alemanya va interrogar ahir un noi de 19 anys respecte a l’atac informàtic més important de la història del país, que va tenir lloc fa pocs dies: un grup de pirates van publicar abans de Nadal dades personals de centenars de polítics i personalitats públiques a través d’un compte de Twitter. Entre els afectats hi havia la cancellera federal, Angela Merkel, i el president federal, Frank-Walter Steinmeier.

La policia va escorcollar la casa del noi a la ciutat de Heilbronn, al sud-oest d’Alemanya, i se’n va endur equipament informàtic i el contingut de les papereres. El noi treballa per a una empresa tecnològica i se l’ha identificat únicament amb el seu nom de pila, Jan. De moment, la policia el tracta com un possible testimoni de l’atac informàtic. El noi, que va ser interrogat durant unes quantes hores, va negar ser l’autor de l’atac però va assegurar que coneixia Orbit, el pirata informàtic que es va responsabilitzar del ciberatac. Segons va explicar el mateix Jan per Twitter, va estar en contacte amb Orbit durant anys a través de missatges encriptats. També va detallar que Orbit li va enviar un correu electrònic poc abans de fer públiques les dades personals de centenars de polítics i personalitats, en el qual li deia que tenia previst destruir el seu ordinador perquè la policia no el pogués localitzar. Des de llavors, segons Jan, no va tornar a tenir contacte amb el hacker.

El ministre de l’Interior, Horst Seehofer, va rebre atacs ahir de l’oposició per no haver pogut garantir la seguretat de les dades personals dels ciutadans alemanys. El ministre va respondre que dijous compareixeria al Parlament per facilitar detalls sobre l’atac informàtic.

L’autor (o autors) del ciberatac va accedir a dades com ara adreces electròniques, números de telèfon privats, fotografies personals, comptes bancaris, certificats de transferències, continguts de converses de xat, contractes i factures, i les va anar publicant abans de Nadal a través de successius missatges a Twitter. A més, l’atacant va publicar tot un seguit d’enllaços que duien a una plataforma externa on es podien descarregar les dades.