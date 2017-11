Una serp pitó a la tassa del vàter

Panarat Chaiyaboon estava asseguda al vàter de casa seva a Bangkok aquest juliol quan va sentir una forta mossegada a la cuixa. Es va quedar de pasta de moniato: hi havia una serp pitó de més de dos metres de llarg dins de la tassa del vàter! La Panarat va córrer com va poder a l’hospital, mentre sagnava abundantment. Encara té a la cuixa la marca dels vuit profunds ullals que el rèptil li va clavar. La serp va ser capturada, però una setmana després la filla adolescent de la dona va trobar una altra pitó al mateix vàter. La nena es va traumatitzar tant, que va marxar a viure amb uns familiars.

Tailàndia ha sigut sempre un lloc de serps. El principal aeroport del país, Suvarnabhumi, es va construir en una zona que es diu pantà Cobra, i la seva capital va prendre forma a partir del delta del riu Chao Phraya, que és un paradís de rèptils. Però aquest any els bombers de Bangkok -que també s’encarreguen de caçar serps a les cases- no donen l’abast.

Des de començament d’aquest any els bombers han rebut un total de 31.801 trucades perquè vagin a capturar serps a les cases, segons dades de dilluns passat. La xifra supera la de l’any passat (29.919) i és tres vegades més gran que la registrada el 2012 (10.492). Fa pocs dies els bombers van rebre 173 trucades en una única jornada per invasió de serps i només cinc per incendis. “No hi ha manera que puguem sobreviure, si hi ha més serps que focs”, opina el responsable dels bombers, Prayul Krongyos. Aquestes dades no inclouen, evidentment, les serps que són eliminades o capturades pels mateixos tailandesos o per voluntaris.

La majoria de les serps capturades pels bombers són traslladades a un centre de vida salvatge i, després, posades en llibertat de nou a la natura. Segons Krongyos, una de les raons de l’augment del nombre de serps a Bangkok és que ha sigut un any especialment plujós a Tailàndia, fins i tot per als estàndards del país. També hi influeix el fet que Bangkok, una ciutat de 8,2 milions d’habitants, no deixa d’expandir-se. “Quan es construeixen cases a l’hàbitat natural de les serps és normal que aquests rèptils busquin un lloc sec a les cases de la gent, perquè no tenen cap altre lloc on anar”, denuncia el responsable dels bombers. L’argument sembla lògic, però a ningú li agrada trobar-se una serp a la tassa del vàter.

“Hi ha serps per totes bandes!”, es queixa el marit de la Panarat, Kanok Praditkranok, que n’està fart. “Les trobes sota les cases de la gent, en forats, als carrers, per tot arreu”, diu. El cert, però, és que els humans causen molt més mal a les serps que no pas al contrari.

Tailàndia té més de 200 espècies de serps, de les quals només una trentena són verinoses. “Les històries de serps que entren a les cases de la gent s’han convertit en històries per no dormir. Però, si no les provoques, no et faran mai res”, opina el responsable del cos de bombers.

A Bangkok acostuma a haver-hi bosses d’escombraries amuntegades al carrer, i les serps contribueixen a acabar amb rates i altres rosegadors, adverteix Krongyos.