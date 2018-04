L'excolpista Julius Maada Bio, nou president de Sierra Leone

Investidura exprés. Julius Maada Bio ha jurat com nou president de Sierra Leone tan sols dues hores després que la junta electoral central proclamés la seva victòria pel 51,81% dels vots en la segona volta celebrada dissabte, en front del 48,19% del candidat oficialista Samura Kamara. La cerimònia oficial es va celebrar a la mitja nit d’ahir dimecres en un luxós hotel de la capital Freetown aparentment per motius de seguretat. Kamara ha anunciat que impugnarà els resultats davant del TribunalSuprem perquè, al seu parer, no reflexen la “voluntat de la gent”.

Congratulations to the SLPP on winning the 2018 Presidential elections and congratulations to all Sierra Leoneans for conducting themselves in a peaceful manner during the electoral process. #SierraLeoneDecides

— Sierra Leone Decides (@SierraDecides) 5 d’abril de 2018



Bio, de 54 anys, té un passat fosc perquè com a militar va donar un cop d’estat el 1996 i va ser el cap de la junta militar que va governar el país durant 10 setmanes en plena guerra civil. No obstant, l’electorat ha valorat que fos capaç de donar relleu a un govern de civils i mantenir-se posteriorment fidel a postulats democràtics. De fet, els seus simpatitzants l’anomenen ‘el pare de la democràcia’, en contraposició als relats de violacions de drets humans que fan d’ell i del seu equip els sectors crítics.

Voluntat de canvi

Analistes locals apunten també a la voluntat de la població de passar pàgina a la crisi mal gestionada pel brot de l’Ebola del 2014 i a la dècada del president Ernest Bai Koroma i de retruc que Kamara fos la víctima del càstig. Els gairebé quatre punts de distància entre les candidatures han superat de ple l’estret marge de 0,6 punts amb que Bio es va imposar en la primera ronda del 7 de març. També la participació, amb el 81% del cens anant a les urnes, ha estat tres punts inferiors a la primera tanda.

El president electe, casat amb una musulmana va jurar el càrrec amb la Bíblia a la mà i sota la presència del president del Tribunal Suprem, Abdulai Hamid Charm. En el seu discurs, Bio ha apel·lat a la unitat del país i ha subratllat que la seva victòria recull el desig que el país prengui una nova direcció per superar tots els entrebancs. [Avui és] l’alba d’una nova era”, ha afirmat.

540x306 Celebració de la victòria de Bio pels simpatitzants del Partit Popular de Sierra Leone, a Freetown. / OLIVIA ACLAND / REUTERS Celebració de la victòria de Bio pels simpatitzants del Partit Popular de Sierra Leone, a Freetown. / OLIVIA ACLAND / REUTERS

El primer problema que es troba el president és gestionar les acusacions d’una victòria aconseguida per duplicitat de vots i frau electoral, segons ha denunciat el contrincant Kamara. No obstant, aquest candidat ha demanat calma als seus seguidors perquè no es perdi la calma relativa que hi ha hagut durant tot el procés electoral. Malgrat les al·legacions per irregularitats, la missió d’observadors electorals de la Unió Europea ha afirmat que la jornada electoral va ser “ordenada” i que tot el procés s’ha fet amb transparència. No obstant, ACLED, una entitat que analitza la violència, sí que ha constat que durant el mes de març hi ha hagut un augment de disturbis i enfrontaments entre els partidaris del Congrés de Tot el Pople de Kamara, i els del Partit Popular de Sierra Leone de Bio. La violència va ser de baixa intensitat i en moltes ocasions es va limitar a intimidacions d’agents policial, la majoria seguidors del president Koroma i de Kamara.

Contra la corrupció i la pobresa

Els grans reptes de Sierra Leone, però, són la pobresa. Segons dades del Banc Mundial, més de la meitat dels set milions d’habitants del país malviuen per sota del llindar de la pobresa que, per protocol, marquen els dos euros diaris. La debilitat de les institucions es va fer més evident que mai durant els mesos que va estar activa l’epidèmia de l’Ebola, entre el 2014 i 2015, que va acabar de col·lapsar un sistema sanitari ja de per sí precaritzat perquè en el brot van morir centenars de professionals de la sanitat i els centres mèdics no van donar a l’abast per atendre els milers de malalts. Sierra Leone es recupera encara d’una dècada de sanguinària guerra civil, als anys 90, alimentada pels interessos que multinacionals i grups armats tenien pels anomenats ‘diamants de sang’, amb els quals es finançaven armes i municions.

Bio arriba a l’oficina presidencial amb el compromís d’acabar amb la corrupció que ha corcat de dalt a baix l’administració pública, i que fa difícil millorar l’economia. Un dels seus gran eixos serà també augmentar la cobertura de serveis bàsics, com la sanitat i l’educació gratuïta.