Investigadors cubans diuen que els atacs acústics són "ciència-ficció"

Els funcionaris cubans que investiguen les denúncies dels Estats Units per presumptes atacs acústics contra diplomàtics nord-americans a l'Havana han assegurat que les acusacions són de "ciència-ficció" i acusen Washington de "calumniar" el seu país.

El president nord-americà, Donald Trump, va dir la setmana passada que creia que l'Havana era la responsable dels danys ocasionats a 24 diplomàtics. Washington va expulsar dels EUA 15 diplomàtics cubans i va fer tornar més de la meitat del personal nord-americà de l'Havana a principis d'octubre cap a territori nacional.

Cuba va denunciar les expulsions per "injustificades" i va acusar els Estats Units de cooperació insuficient amb la investigació. Tres funcionaris del ministeri de l'Interior i un metge, que han encapçalat l'estudi dels fets, van proporcionar diumenge detalls dels estudis en una entrevista a l'Havana.

Cuba ha desplegat prop de 2.000 funcionaris i experts en seguretat, des de criminòlegs a audiòlegs i matemàtics, per investigar els incidents. Les proves encara no s'han acabat, però fins ara no s'ha pogut descobrir cap evidència que corrobori les denúncies dels Estats Units, que asseguren que els seus diplomàtics han patit pèrdues auditives, mareigs, fatiga i problemes cognitius.

"És una calúmnia dels Estats Units", va dir diumenge el coronel Ramiro Ramírez, responsable de la seguretat dels diplomàtics a Cuba. "És impossible. Estem parlant de ciència-ficció", va afegir el tinent coronel José Alazo, un expert de la unitat d'investigació criminal del ministeri de l'Interior. "Des d'un punt de vista tècnic, aquest argument és insostenible", va concloure.

En ser preguntat sobre les afirmacions dels funcionaris cubans, la portaveu del departament d'Estat, Heather Nauert, va dir que els Estats Units ja han recordat a Cuba la seva obligació de garantir la seguretat del personal diplomàtic dels EUA i ha assegurat que personal nord-americà continua investigant els "atacs".

Difícil d'explicar

A l'entrevista, els investigadors cubans van explicar que els Estats Units els van proporcionar 14 enregistraments del so que les víctimes haurien sentit durant els atacs i que van enregistrar amb els telèfons mòbils. Segons els cubans, però, aquestes gravacions no contenien res que pogués danyar la salut humana. Els arxius d'àudio incloïen sorolls urbans habituals, com ara el trànsit, passos i veus.

A més, segons Cuba, només les víctimes van sentir els sorolls, però no les seves famílies, que vivien a les mateixes cases, ni els veïns. "Vam entrevistar més de 300 persones al barri, també vam avaluar-ne mèdicament més de 30, i ningú va sentir aquestes coses", va dir Alazo.

Finalment, només dues o tres de les suposades víctimes tenien problemes d'audició, segons la informació proporcionada pels EUA, mentre que qualsevol tipus d'atac sonor els n'hauria causat a tots, va dir Villar. Fins ara, Washington només ha comunicat oficialment 14 casos de presumptes atacs a Cuba, en comparació amb els 24 que havia anunciat als mitjans de comunicació al febrer.

El Canadà ha dit que diversos ciutadans del seu país havien comunicat símptomes similars als que han patit els diplomàtics dels EUA, però no ha actuat contra Cuba i ha dit que el govern de l'illa ha cooperat molt en la investigació.

Xoc entre Cuba i Trump

Els Estats Units no han acusat formalment Cuba d'executar cap atac, però els comentaris de Trump van afectar encara més les relacions entre els antics enemics de la Guerra Freda, que s'han deteriorat ràpidament des que el magnat va assumir el càrrec.

"Hi ha una màfia anticubana a Miami i som víctimes de la seva feina bruta, que involucra determinades persones molt pròximes als cercles governamentals dels Estats Units", va dir Ramírez. Els cubanoamericans anticastristes, com el senador republicà Marco Rubio, de Florida, han guiat la política de Trump a Cuba, inclòs un retrocés parcial de l'històric acord forjat pel predecessor demòcrata de Trump, Barack Obama.

Washington insisteix que la seva disposició a l'ambaixada nord-americana va ser motivada per la preocupació per la salut dels diplomàtics. "La seguretat i el benestar dels ciutadans nord-americans són la nostra prioritat", va dir Nauert.

Els investigadors cubans van dir que les accions dels Estats Units no es van sumar a les acusacions. Més de 200 amics i familiars dels diplomàtics dels EUA amb seu a l'Havana havien demanat visats per visitar-los entre febrer i juliol, malgrat els suposats atacs.

El fet que la informació proporcionada pels Estats Units arribés tard va ser un obstacle important per resoldre el misteri, van dir els investigadors, que es van negar a comentar l'estat de la cooperació amb el Canadà.