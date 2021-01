Investiguen si una assaltant al Capitoli va intentar vendre a Rússia l’ordinador de Pelosi

La justícia nord-americana investiga si una dona que va participar en l’assalt al Capitoli va robar un ordinador portàtil de la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, i va intentar vendre’l després als serveis secrets russos.

Segons apareix en un dels atestats policials publicats diumenge sobre la investigació contra Riley June Williams -una dona de Pennsilvània que va prendre part en l’assalt al Capitoli-, un agent de l’FBI diu que va rebre l’avís d’algú que deia ser un antiga parella de Williams, que li va explicar que la dona ”va intentar vendre l’ordinador a un amic rus, que al seu torn planificava vendre’l als serveis d’intel·ligència del país”.

Tot i així, segons aquesta mateixa font, la transacció no s’hauria dut a terme per motius desconeguts “i Williams encara té l’ordinador en el seu poder o l’ha destruït”. La investigació continua oberta i l’FBI admet que no ha pogut localitzar encara la dona, que hauria fugit de la casa de prop de Harrisburg, a Pennsilvània, on vivia amb la seva mare, a més de desactivar tots els seus comptes a les xarxes socials i apagar el telèfon mòbil.

El fiscal federal Michael Sherwin ja havia advertit que alguns dels robatoris perpetrats durant l’assalt al Capitoli podrien posar en perill material de seguretat nacional.

Noves imatges de l'assalt

El nou cas sortia a la llum al mateix temps que, diumenge, el New Yorker feia públiques també unes imatges fins ara inèdites de l’assalt al Capitoli des de dins, en què es veuen alguns dels assaltants remenant papers que troben als calaixos i sobre la taula dels legisladors dins de l’hemicicle del Senat. També s’hi veu com alguns dels assaltants intenten convèncer els seus companys que no seguin a la presidència del Senat i siguin “respectuosos” amb els “llocs sagrats”.

Amb tot, l’assaltant conegut com a Q-Shaman, reconeixible per dur la cara pintada i un barret amb banyes, lidera des d’aquella taula una “oració”: “Gràcies, pare, per donar-nos aquesta oportunitat per aixecar-nos pel nostre país. [...] Per donar la inspiració necessària a aquests policies perquè ens permetin entrar en aquest edifici i ens permetin enviar el missatge als comunistes i globalistes que aquest és el nostre país i no el d’ells”. Sobre la taula de Mike Pence hi deixen un missatge: “Només és qüestió de temps, la justícia arribarà”.