Iode per protegir-se d’un atac nuclear

Pastilles de iode gratuïtes per a tothom. És la decisió que el govern federal de Bèlgica ha pres per fer front a un possible accident nuclear. A partir d’ara, qualsevol ciutadà del país podrà anar a una farmàcia i obtenir aquest mineral de franc. El govern ha pres aquesta polèmica decisió després d’anys de consultes a partits polítics i organitzacions sobre la idoneïtat del iode, que podria ajudar a prevenir el càncer de tiroides en cas d’una fuita radioactiva. Ara bé, no ofereix una protecció total davant les possibles greus conseqüències d’un accident nuclear. Malgrat això, les pastilles estaran disponibles per a tota la població, i seran prioritàries per a les dones embarassades o en període lactància, infants i professors d’escola.

Les centrals nuclears de Bèlgica (Tihange, a la regió de Valònia; i Doel, a Flandes) són en zones densament poblades. Les persones que viuen en un radi de 20 quilòmetres de les centrals ja van rebre les píndoles fa temps. Ara el govern ha decidit ampliar la cobertura a tota la població que sigui a 100 quilòmetres de qualsevol central nuclear, incloent-hi les localitats pròximes a les fronteres holandesa (on hi ha la central de Borssele) i francesa (anomenada Chooz). En un país tan petit com Bèlgica, a la pràctica això suposa que tota la població haurà de prendre el iode.

La qüestió de la seguretat nuclear preocupa profundament el govern belga i no només per un eventual atac nuclear. Sovint hi ha notícies sobre el mal estat de les centrals nuclears, una qüestió que ha encès alarmes també als països veïns, com Alemanya, els Països Baixos i Luxemburg.

Avaries freqüents

Les instal·lacions de Tihange es van mantenir tancades durant 21 mesos a causa de problemes de seguretat. Així mateix, les reparacions de fissures són una constant a les centrals nuclears que hi ha al país. Segons un informe filtrat per l’Agència Federal de Control Nuclear belga, fa dos anys es va alertar d’una possible “fusió del nucli” de Tihange si no es feia una actuació urgent per millorar-ne les instal·lacions. Les avaries i aturades temporals de les centrals també han estat habituals els últims anys.

El 2014, la central de Doel va patir un sabotatge que les autoritats no van aclarir mai. De fet, després dels atemptats del 22 de març del 2016 a Brussel·les es va témer que un dels objectius dels terroristes fossin les centrals nuclears. Tampoc es va aclarir mai l’assassinat d’un guàrdia de seguretat de Tihange, a qui van robar l’acreditació personal dos dies després dels atemptats. Des de llavors, la seguretat ha augmentat i s’ha reduït el personal amb accés a les zones sensibles de les centrals. Bèlgica té previst començar a abandonar l’energia nuclear a partir del 2025, tot i que últimament s’ha obert un debat sobre l’impacte econòmic que tindria la mesura.