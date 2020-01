Onze militars nord-americans van quedar ferits a l'atac iranià contra bases iraquianes

Mai va quedar quantes víctimes havia causat l'atac de l'Iran contra les dues bases militars nord-americanes a l'Iraq com a represàlia a l'assassinat del general Qasem Soleimani pels Estats Units. Teheran parlava d'una vuitantena de soldats nord-americans morts. Donald Trump, en canvi, va assegurar que no s'hi van registrar morts ni ferits, només "danys materials mínims". Aquest divendres, però, la coalició internacional contra el grup terrorista Estat Islàmic, que lidera Washington, ha emès un comunicat en què admet que diversos uniformats nord-americans van resultar ferits en l'atac.

Cadenes de televisió com la CNN o la Fox, que han citat declaracions d'un alt càrrec militar, han precisat la xifra: almenys onze militars ferits. "Si bé cap militar nord-americà va morir durant els atacs del 8 de gener, alguns han hagut de ser tractats per símptomes de commocions cerebrals i encara estan sent avaluats", ha indicat el portaveu de la coalició militar, Bill Urban.

El representant nord-americà també ha detallat que, "per precaució", els militars han sigut traslladats des de les bases iraquianes fins al centre mèdic regional de Landstuhl, un hospital del Pentàgon a Alemanya. "Quan se'ls consideri aptes per al servei, s'espera que tornin a l'Iraq després de ser avaluats", afegeix el comunicat.