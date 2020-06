L'Iran allibera un nord-americà empresonat des de feia dos anys

El veterà de l’Armada nord-americana Michael White, que feia dos anys que estava a la presó a l’Iran, ha estat alliberat aquest dijous i autoritzat a abandonar el país. De fet, el mateix president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat a través de Twitter que White és a bord d’un avió de camí a casa. L’home havia estat condemnat per suposat espionatge. Per la seva banda, Washington ha deixat en llibertat el metge Majid Taheri, que té doble nacionalitat, iraniana i nord-americana, i havia estat condemnat a 16 mesos de presó per violar les sancions nord-americanes contra l’Iran. Tot plegat sembla un intercanvi de presoners, però tant Washington com Teheran ho han rebutjat.

White, que va ser detingut a la ciutat iraniana de Mashhad, a l’est del país, quan visitava la seva xicota, es va beneficiar el març passat d'un permís penitenciari per motius de salut arran de la pandèmia del coronavirus. Amb tot, continuava a l’Iran.

Segons ha informat a Twitter el president nord-americà, el veterà de l'Armada ha abandonat l'Iran en un avió de Suïssa, país que ha intervingut en l'alliberament i que representa els interessos dels Estats Units a Teheran a causa de l'absència de relacions diplomàtiques entre tots dos països. "Em complau anunciar que el veterà de l'Armada, Michael White, que va estar detingut per l'Iran durant 683 dies, és en un avió suís que acaba d'abandonar l'espai aeri iranià. Esperem que sigui a casa amb la seva família als Estats Units molt aviat", ha piulat Trump.

I am to happy announce that Navy Veteran, Michael White, who has been detained by Iran for 683 days, is on a Swiss plane that just left Iranian Airspace. We expect him to be home with his family in America very soon.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

Pel que fa a Taheri, un metge que residia als Estats Units des de feia dècades i que tenia la doble nacionalitat, complia una condemna de 16 mesos de presó per violar les sancions nord-americanes contra l'Iran. "Satisfet que el doctor Majid Taheri i el senyor White aviat s'uniran amb les seves famílies", ha escrit a Twitter el ministre iranià d'Exteriors, Mohammad Yavad Zarif, que ha anunciat d’aquesta manera l’alliberament de Taheri. També ha recordat que hi ha molts altres iranians que continuen entre reixes als Estats Units. "No fa falta seleccionar. Els ostatges iranians detinguts als Estats Units han de tornar a casa", ha escrit.

Pleased that Dr. Majid Taheri and Mr. White will soon be joining their families.



Prof. Sirous Asgari was happily reunited with his family on Weds.



This can happen for all prisoners. No need for cherry picking.



Iranian hostages held in—and on behalf of—the US should come home. — Javad Zarif (@JZarif) June 4, 2020

La majoria dels iranians detinguts als Estats Units estan acusats de violar les sancions contra el país persa, mentre que els nord-americans que són entre reixes a l'Iran acostumen a ser condemnats per espionatge.